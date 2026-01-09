Συνάντηση του Δημάρχου Ηρακλείου με το νέο Γενικό Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου

Συνάντηση με τον νέο Γενικό Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου Σπύρο Σταθούλη είχε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός το μεσημέρι της Παρασκευής 9/1 στη Λότζια.

Στην συνάντηση συμμετείχαν οι Αντιδήμαρχοι Κοινωνικής Μέριμνας Στέλα Αρχοντάκη και Καθαριότητας Γιώργος Τσαγκαράκης. Τον Γενικό Γραμματέα συνόδευε κλιμάκιο του Υπουργείου και συγκεκριμένα, ο Διοικητής της Υπηρεσίας Υποδοχής & Ταυτοποίησης Γιάννης Φραγκούλης και η Υποδιοικήτρια Μαρία-Δήμητρα Νιούτσικου, ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας Αριστείδης Ματιάτος και ο Μηχανικός Απόστολος Ζέρμας.

Την ατζέντα της συζήτησης απασχόλησαν τα σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, και ιδιαίτερα οι Δήμοι της Κρήτης, στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών τα τελευταία χρόνια, με τον Δήμαρχο Ηρακλείου να τονίζει ότι έχουν επιβαρυνθεί σημαντικά, χωρίς να έχουν σχετικές αρμοδιότητες.

Επίσης, επιβεβαιώθηκε ότι αναζητείται χώρος στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου που θα πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές για την προσωρινή φιλοξενία των μεταναστών/προσφύγων και ο οποίος θα λειτουργεί υπό την ευθύνη του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου και των αρμόδιων Υπηρεσιών.