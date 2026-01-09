Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης : Μέτρα προστασίας και πρόληψης για τη γρίπη

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης υπενθυμίζει στους πολίτες ότι η τήρηση βασικών μέτρων υγιεινής και πρόληψης, σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), είναι καθοριστική για την προστασία της ατομικής και της δημόσιας υγείας από την εποχική γρίπη.

Η εποχική γρίπη είναι μια οξεία ιογενής λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος, η οποία μεταδίδεται εύκολα από άτομο σε άτομο, κυρίως μέσω σταγονιδίων κατά τον βήχα, το φτέρνισμα ή την ομιλία, καθώς και μέσω επαφής με μολυσμένες επιφάνειες.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, τα βασικά μέτρα πρόληψης περιλαμβάνουν:

• Συχνό και σχολαστικό πλύσιμο των χεριών με νερό και σαπούνι ή χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού.

• Κάλυψη της μύτης και του στόματος με χαρτομάντιλο ή με τον αγκώνα κατά τον βήχα ή το φτέρνισμα.

• Αποφυγή επαφής των χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα.

• Τακτικός αερισμός των κλειστών χώρων.

• Αποφυγή συγχρωτισμού και στενής επαφής με άτομα που εμφανίζουν συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού.

• Παραμονή στο σπίτι σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, όπως πυρετός, βήχας, καταβολή ή μυαλγίες.

• Έγκαιρη επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό, ιδιαίτερα για άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κρήτης Γιώργος Πιτσούλης, αναφέρει ότι η υπεύθυνη στάση όλων μας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ορθή ατομική και αναπνευστική προστασία της υγείας και καλεί τους πολίτες να τηρούν τις οδηγίες των αρμόδιων υγειονομικών αρχών.