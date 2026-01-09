Ηράκλειο:Σύσκεψη στο Υπουργείο Τουρισμού για κρίσιμα ζητήματα τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου Χερσονήσου

Σημαντικά θέματα που αφορούν την τουριστική ανάπτυξη του Δήμου Χερσονήσου, καθώς και ζητήματα πρόσθετης ενίσχυσης του Δήμου ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού, συζητήθηκαν στο πλαίσιο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Τουρισμού, μεταξύ της Υπουργού Τουρισμού κ. Όλγας Κεφαλογιάννη και του Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κα. Β. Κουτσούκου και η πρόεδρος του ΕΟΤ κα. Α. Βαρελά.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε βασικούς και καίριους άξονες που συγκροτούν τον στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου για την επόμενη δεκαετία, ενισχύουν την ελκυστικότητα και διατηρούν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Χερσονήσου στο εξελισσόμενο τουριστικό τοπίο της Μεσογείου.

Συγκεκριμένα, εξετάστηκαν:

1. Η ολοκλήρωση και εφαρμογή του Ειδικού Χωροταξικού του Τουρισμού, με στόχο τον ορθολογικό σχεδιασμό και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

2. Το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης «Χερσόνησος 2030», ως πλαίσιο συνεργασίας με το Υπουργείο Τουρισμού, αλλά και με τη συμβολή του ιδιωτικού τομέα.

3. Η πιστοποίηση του Δήμου ως Πρότυπου Τουριστικού Προορισμού Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΠΤΠΟΧ) σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και την εθνική νομοθεσία.

4. Η εκπαίδευση και η λειτουργία της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων στο Κοκκίνη Χάνι, με στόχο την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού.

5. Η υπογραφή νέας σύμβασης παραχώρησης στο Δήμο Χερσονήσου από το Υπουργείο Τουρισμού, του Τουριστικού Λιμένα Μαλίων ώστε να προχωρήσει η αξιοποίησή του.

6. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του συστήματος «Πληρώνω Όσο Πετώ» στη διαχείριση των οργανικών αποβλήτων, με ξενοδοχειακές μονάδες, που ως πρωτοβουλία αποτελεί πρότυπη εφαρμογή σε επίπεδο χώρας.

7. Η επόμενη ημέρα λειτουργίας του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Ηρακλείου στο Καστέλι (ΔΑΗΚ) και οι επιπτώσεις στον Δήμο.

8. Η δημιουργία βασικών υποδομών που θα υποστηρίξουν την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής.

9. Η ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού, με έμφαση στον καταδυτικό τουρισμό.

10. Η διοργάνωση ειδικής εκδήλωσης για τους repeaters σε συνεργασία με το Υπουργείο.

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, ενώ υπήρξε συμφωνία για συνέχεια της στενής συνεργασίας κι εξειδίκευση των προτεραιοτήτων και των δράσεων, με στόχευση την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Δήμου Χερσονήσου και την προώθηση ενός σύγχρονου, βιώσιμου και υψηλής ποιότητας τουριστικού μοντέλου.

«Η σημερινή συνάντηση αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα για την προώθηση των μεγάλων προτεραιοτήτων του Δήμου μας» ανέφερε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης για να προσθέσει:

«Με συστηματική δουλειά και στενή συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού και την Υπουργό κ. Κεφαλογιάννη, προχωρούμε σε παρεμβάσεις που ενισχύουν τον Δήμο Χερσονήσου ως έναν σύγχρονο, βιώσιμο και ανταγωνιστικό προορισμό. Η στήριξη της Πολιτείας είναι καθοριστική και μας επιτρέπει να υλοποιούμε τον σχεδιασμό μας με συνέπεια και προοπτική».

Από την πλευρά της η Υπουργός Τουρισμού κ. Όλγα Κεφαλογιάννη ανέφερε:

«Ο Δήμος Χερσονήσου αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας και η ενίσχυση της αναπτυξιακής του πορείας αποτελεί προτεραιότητα. Στηρίζουμε τις πρωτοβουλίες της Δημοτικής Αρχής και εργαζόμαστε από κοινού για λύσεις που θα αναβαθμίσουν τις υποδομές, θα ενισχύσουν τη βιωσιμότητα και θα αναδείξουν ακόμη περισσότερο τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής».