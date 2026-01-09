Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Ημερίδες Επαγγελματικού Προσανατολισμού για Μαθητές Λυκείου

Ημερίδες Επαγγελματικού Προσανατολισμού για Μαθητές Λυκείου στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας διοργανώνει Ημερίδες Επαγγελματικού Προσανατολισμού για Μαθητές Λυκείου σε συνεργασία με το Youth Crete, μια πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης για τους νέους.

Η επιλογή σπουδών είναι μια κρίσιμη απόφαση για κάθε ελληνική οικογένεια, καθώς υπάρχουν πλέον παραπάνω από 500 τμήματα προπτυχιακών σπουδών και παραπάνω από 1000 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών.

Το Youth Crete, με κεντρικό ομιλητή τον Σύμβουλο Σταδιοδρομίας κ. Δημήτρη Σαμψωνίδη, θα επισκεφθεί τα σχολεία του Δήμου, τις παρακάτω ημερομηνίες:

• Επαγγελματικό Λύκειο Αρκαλοχωρίου: 13/01 (9:00-10:30)

• Γενικό Λύκειο Καστελλίου: 20/01 (9:00-10:30)

• Γενικό Λύκειο Αρκαλοχωρίου: 21/01 (11:50-13:20)

700+ μαθητές θα ενημερωθούν για θέματα όπως :

• Πως οι σπουδές εξελίσσονται σε επάγγελμα;

• Επαγγέλματα με μέλλον και προοπτικές: ποιες σπουδές οδηγούν σε αυτά

• Πανεπιστημιακά τμήματα και οι επαγγελματικές τους προοπτικές

• Erasmus + και ΕυρωπαΪκή Κινητικότητα

• Χορήγηση υποτροφιών

• Κόστος διαβίωσης των φοιτητών και οικονομική στήριξη

Λίγα λόγια για τον ομιλητή

Ο Δημήτρης Σαμψωνίδης είναι Σύμβουλος Σταδιοδρομίας και επιστημονικός διευθυντής της Career Con, μιας εξειδικευμένης εταιρίας επαγγελματικού προσανατολισμού με αποστολή να βοηθούν τους ανθρώπους να ανακαλύψουν το πάθος τους και να το μετατρέψουν σε καριέρα με νόημα και προοπτική.

Ο κ. Σαμψωνίδης έχει επιτελέσει ως Σύμβουλος Σταδιοδρομίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο Πολυτεχνείο Κρήτης, ενώ είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό. Μέχρι σήμερα, έχει υποστηρίξει πάνω από 3.000 άτομα να χτίσουν το επαγγελματικό τους μέλλον και ωφελούμενους του εργάζονται σε ηγετικούς οργανισμούς όπως η Apple,

η TESLA, η Microsoft και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Διαστήματος, ενώ έχουν γίνει δεκτοί με υποτροφίες σε κορυφαία πανεπιστήμια όπως το MIT, το Harvard, το Oxford, το ETH Zurich και το University of Edinburgh. Είναι ο 14ος πιο επιδραστικός Έλληνας στο LinkedIn και έχει υλοποιήσει 200+ ομιλίες σε 25 χώρες σε Αμερική , Ευρώπη και Ασία.