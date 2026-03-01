Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου την Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026

Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής και Τακτική Συνεδρίαση για θέματα που περιλαμβάνονται στην Ημερήσια Διάταξη

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026.

Στις 18:00 θα πραγματοποιηθεί η Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής.

Εδώ τα θέματα που υποβλήθηκαν από τους Δημοτικούς Συμβούλους:

1. Σφακιανάκης Γεώργιος – Εξέταση του με αρ. πρωτ. 17.683/24-02-2026 εγγράφου

με θέμα «Ερώτηση σχετικά με τη επισκευή του δημοτικού δρόμου ΠΑΓΝΗ- Σταυράκια».

2. Αντωνακάκη – Χαλβατζή Μαρία – Εξέταση του με αρ. πρωτ. 18.195/25-02-2026 εγγράφου με θέμα «Διευκρινίσεις για τη λειψυδρία».

3. Γιαουρτάς Δημήτριος – Εξέταση του με αρ. πρωτ. 17.964/25-02-2026 εγγράφου με θέμα «Κατάθεση ερωτήσεων στο πλαίσιο της ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής σχετικά με τις μεταβολές στον σχεδιασμό των μονάδων αφαλάτωσης για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και την πορεία υλοποίησης του προγράμματος για τη «μάχη της λακκούβας»».

4. Ανδρουλάκη Κρυσταλένια – Εξέταση του με αρ. πρωτ. 18.849/26-02-2026 εγγράφου με θέμα «Για τη διαχείριση των απορριμμάτων στον Δήμο Ηρακλείου».

Εδώ τα θέματα που υποβλήθηκαν από τους Προέδρους των Κοινοτήτων:

1. Κτιστάκης Γεώργιος, Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Σίβας – Εξέταση του με αρ. πρωτ. 18.017/25-02-2026 εγγράφου με θέμα «Έλλειψη ηλεκτροφωτισμού στην Παιδική Χαρά Σίβας και ανάγκη επέκτασης δικτύου στην πέριξ γειτονιά.

2. Βρούχου Δωροθέα, Πρόεδρος της 4ης Δημοτικής Κοινότητας – Εξέταση του με αρ. πρωτ. 18.292/25-02-2026 εγγράφου με θέμα «Ανάπλαση της οδού Παπαπέτρου Γαβαλά».

Στις 19:00 θα ξεκινήσει η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Προτάσσονται προς ενημέρωση και συζήτηση τα ακόλουθα θέματα:

-Εξέταση του με αρ. πρωτ. 14.909/16-02-2026 αιτήματος της δημοτικής παράταξης «ΗΡΑΚΛΕΙΟ Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ» με θέμα «Ερωτήματα και προβληματισμοί σχετικά με την απόφαση κλεισίματος των σχολικών μονάδων».

-Εξέταση του με αρ. πρωτ. 15.430/17-02-2026 αιτήματος της δημοτικής συμβούλου κ. Αντωνακάκη – Χαλβατζή Μαρίας «Παραχώρηση χώρου στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου για τη δημιουργία Ενωσιακού Ποδοσφαιρικού Γηπέδου».

-Εξέταση του με αρ. πρωτ. 17.883/24-02-2026 αιτήματος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου «ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ» με θέμα «Πρόταση ψηφίσματος για την επαναφορά 13ου – 14ου μισθού στου δημοσίους υπαλλήλους».

Εδώ τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Ηρακλείου στα Ο.Τ. 227α, 227β (Οικοδομικά Τετράγωνα περιπτέρου Ε.Ο.Τ.) και στο Ο.Τ. 233 (Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου) του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ηρακλείου – Εντός Τειχών του Δήμου Ηρακλείου, στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, Πολυτεχνείου Κρήτης και Δήμου Ηρακλείου με τίτλο

«Διερεύνηση δυνατοτήτων αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου και διασύνδεσής του με τον περιβάλλοντα χώρο» (απόφαση 62/2026 Δημοτικής Επιτροπής).

2. Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί των οδών Νικ. Καμπιτάκη και Μιχ. Ηλιάδη στο πλαίσιο του «Έργο διαμόρφωσης και οικολογικής αναβάθμισης Κ.Χ. Μεσαμπελιών» του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 78/2026 Δημοτικής Επιτροπής).

3. Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Εμμ. Παπαδάκη στο πλαίσιο του «Έργο διαμόρφωσης και οικολογικής αναβάθμισης Κ.Χ. Μεσαμπελιών» του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 79/2026 Δημοτικής Επιτροπής).

4. Εξέταση και γνωμοδότηση επί των ενστάσεων που κατατέθηκαν κατά τη διάρκεια της Γ ́ Ανάρτησης του Β1 Σταδίου της πολεοδομικής μελέτης «Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλόλητας, Συμπλήρωσης Κτηματογραφικής Αποτύπωσης και αναθεώρησης του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου της Π.Ε. Καμίνια» – (απόφαση 92/2026 Δημοτικής Επιτροπής).

5. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετων κατασκευών.

6. Παράταση συμβατικού χρόνου για την «Προμήθεια Τόνερ – Μελάνια – Drum έτους 2025 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών – Τμημάτων του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, και των δομών/υπηρεσιών στο Δήμο Ηρακλείου: Κέντρου Κοινότητας, Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών, Κοινωνικού Φαρμακείου & ΚΔΑΠ – ΚΗΦΗ / ΚΔΑΠ – ΑΜΕΑ του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης.

7. Έγκριση παράτασης του Μνημονίου Συνεργασίας για την υλοποίηση του Προγράμματος «Το Ταξίδι της Τροφής».

8. Έγκριση τροποποίησης των με αρ. 51/2024, 52/2024 και 53/2024 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω της αλλαγής Αντιδημάρχων.

9. Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Επέκταση δικτύων άρδευσης στην περιοχή Δαφνών».

10. Έγκριση 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της μελέτης «Μελέτη Αποκατάστασης – Επανάχρησης Μεγάρου Κοθρή» με κωδικό ΟΠΣ 6012087.

11. Ανάκληση της με αρ. 590/2025 απόφασης Δ.Σ. και εκ νέου εισήγηση 1ης παράτασης για το έργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΗΣ ΣΤΟΑΣ ΜΑΚΑΣΙ».

12. Παράταση του χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ».

13. Παραχώρηση χρήσεως οδών για την διεξαγωγή του 11ου Αγώνα «Στα μονοπάτια της Κνωσσού και του Γιούχτα».

14. Παραχώρηση χρήσεως οδών για την διεξαγωγή του RUN GREECE ΗΡΑΚΛΕΙΟ.

15. Παραχώρηση χρήσεως οδών για την διεξαγωγή του 39ου Κορακοβούνιου αγώνα δρόμου.

16. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου “ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ”.

17. Έγκριση σχεδίων για επέκταση πεζοδρομίων στην οδό Πυράνθου σε συνέχεια της υπερυψωμένης διάβασης πεζών στη συμβολή των οδών Πυράνθου και Αυλώνος, στα πλαίσια του έργου «Κατασκευή Υπερυψωμένων Διαβάσεων Πεζών».

18. Έγκριση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της με αριθμό πρωτ. 135.887/04-12-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV018082206 2025 12 04 σύμβασης που αφορά τη εκτέλεση της Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια & τοποθέτηση τοπικών κλιματιστικών μονάδων δαπέδου στα κτίρια Ι & ΙΙ του σχολικού συγκροτήματος της πρώην παιδαγωγικής Ακαδημίας».

19. Τροποποίηση της με αρ. 324/2025 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

20. Παραχώρηση χρήσης του δημοτικού ακινήτου πρώην Καρτ στις 6 – 8/3/2025 στο Σύλλογο Μοτοσικλετιστών Σκαλανίου.

21. Τροποποιητική Σύμβαση Μίσθωσης Ακινήτου στα Δυο Αοράκια.

22. Τροποποίηση της με αρ. 30/2024 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

23. Τροποποίηση της με αρ. 278/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

24. Μείωση προστίμων ανέγερσης και διατήρησης που βεβαιώθηκαν στον κ. Φουρούλη Στυλιανό του Ιωάννου.

25. Έγκριση του αριθμ. 25/04-02- 2026 Πρακτικού της Επιτροπής του άρθρου 32 Ν.1080/80.

26. Διοικητική αποβολή Μισθωτή.

27. Έγκριση κατανομής της κρατικής επιχορήγησης που αφορά στην κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου (Α ́ κατανομή 2026).

28. Εξέταση του με αρ. πρωτ. 14.725/16-02-2026, αιτήματος της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης της με αρ. πρωτ.: 85408/12-09-2023 (23SYMV013390369/2023-09-12) Σύμβασης «Eκατό (100) τεμ. έξυπνων υπόγειων κάδων συλλογής απορριμμάτων (χωρ.3m³ περίπου έκαστος).ΥΠΟΕΡΓΟΥ 5 «Ανάπτυξη έξυπνου συστήματος υπογειοποιημένης αποθήκευσης & αποκομιδής των δημοτικών απορριμμάτων” της Πράξης με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΣΟΑΠ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» – Α.Π 38256/26-04-2023 – Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ:191930 Διαγωνισμός. περί παράτασής της πράξης ένταξης και αυτοδικαίως την ολοκλήρωση σύμβασης έως 21-11-2026.

29. Εξέταση του με αρ. πρωτ. 14.750/16-10-2025 αιτήματος της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, για την παράταση της με αρ. πρωτ. 102.985/25-10-2023 (23SYMV013646129 /2023-10-25) Σύμβασης «Προμήθεια και υπηρεσίες τηλεματικού εξοπλισμού, μονάδα συστήματος ζύγισης και RFIDTAGS για τη διαχείριση και την καταγραφή δεδομένων» ΥΠΟΕΡΓΟ 6 της Πράξης με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΝΤΟΣ

ΟΡΙΩΝ ΣΟΑΠ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» στο πρόγραμμα «Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του Δημοσίου Χώρου»» και χρηματοδοτείται από πόρους του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης NextGenerationEU». – Α.Π 40637/03-05-2023 – Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ: 192563 Διαγωνισμός», περί παράτασής της πράξης ένταξης και αυτοδικαίως την ολοκλήρωση της σύμβασης έως 30-6-2026.