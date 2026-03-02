Συναγερμός στην Κύπρο: Ηχούν σειρήνες στο Ακρωτήρι – Σε εξέλιξη εκκένωση της βρετανικής βάσης

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου, με τις σειρήνες να ηχούν εντός των εγκαταστάσεων και τις διαδικασίες εκκένωσης να τίθενται άμεσα σε εφαρμογή.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει ο «Φιλελεύθερος», εργαζόμενοι αποχώρησαν άμεσα από τον χώρο, ενώ παράλληλα παρατηρήθηκαν απογειώσεις αεροσκαφών από τη βάση. Την ίδια ώρα, η κεντρική πύλη έκλεισε, με τα μέτρα ασφαλείας να ενισχύονται και την κατάσταση να παρακολουθείται στενά.

Νέες σειρήνες και κλιμάκωση της έντασης

Λίγη ώρα αργότερα, οι σειρήνες ήχησαν εκ νέου, εντείνοντας την ανησυχία. Οι αρχές προχώρησαν σε περαιτέρω μέτρα ασφαλείας, ενώ οι διαδικασίες εκκένωσης βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η ένταση στην περιοχή συνδέεται με τη γενικευμένη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα, διεθνή μέσα μεταδίδουν πληροφορίες για ιρανικό πλήγμα σε εγκαταστάσεις της Aramco στη Σαουδική Αραβία, ενώ η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν φαίνεται να κλιμακώνεται επικίνδυνα.

Κλιμακώνεται η σύρραξη στη Μέση Ανατολή

Ο πόλεμος που ξέσπασε το Σάββατο, με επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, έχει ήδη επεκταθεί και στον Λίβανο. Η Τεχεράνη απάντησε με πλήγματα στο Ισραήλ, αλλά και με επιθέσεις σε αμερικανικές εγκαταστάσεις σε χώρες του Κόλπου.

Στο δεύτερο 24ωρο της σύρραξης, οι ΗΠΑ κατέγραψαν τις πρώτες στρατιωτικές απώλειες, ενώ απώλειες αναφέρονται και στο Ισραήλ, μετά από σφοδρές επιθέσεις στην Τεχεράνη και τη Βηρυτό.

Παράλληλα, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από τη Λευκωσία, επίθεση με drone στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι προκάλεσε «περιορισμένες ζημιές», χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Σε επιφυλακή βρίσκονται και ευρωπαϊκές χώρες, με τη Γαλλία, τη Βρετανία και τη Γερμανία να δηλώνουν έτοιμες να εμπλακούν, εφόσον η κατάσταση επιδεινωθεί περαιτέρω.

Η κατάσταση παραμένει ρευστή, με τις εξελίξεις να διαμορφώνονται ώρα με την ώρα.