Τραμπ: «Τρεις πολύ καλοί» υποψήφιοι για τη μεταπολεμική ηγεσία του Ιράν

Από: Παπουτσάκης

Την εκτίμηση ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει «τέσσερις ή πέντε εβδομάδες» και ότι υπάρχουν «τρεις πολύ καλοί υποψήφιοι» για να αναλάβουν τη μεταπολεμική ηγεσία του Ιράν εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, σε δηλώσεις του εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης που έχουν εξαπολύσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στους New York Times, σε σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη, ότι «έχει τρεις πολύ καλές επιλογές» για την επόμενη ημέρα στο Ιράν, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει ονόματα. «Δεν θα τις αποκαλύψω προς το παρόν. Ας τελειώσουμε πρώτα τη δουλειά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι πρόθεση της κυβέρνησής του, σε συντονισμό με το Ισραήλ, είναι ο πόλεμος να έχει διάρκεια «τέσσερις ή πέντε εβδομάδες», σύμφωνα με μετάδοση του ΑΠΕ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε επίσης να «εκδικηθεί» για τον θάνατο τριών Αμερικανών στρατιωτών, τις πρώτες απώλειες των ΗΠΑ από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι ενδέχεται να υπάρξουν και άλλες απώλειες.

«Δυστυχώς, θα υπάρξουν πιθανόν και άλλες πριν από το τέλος. Έτσι είναι τα πράγματα», δήλωσε σε βίντεο που ανάρτησε στην πλατφόρμα Truth Social.

Αναφερόμενος στους τρεις νεκρούς στρατιώτες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι «η Αμερική θα εκδικηθεί για τους θανάτους τους και θα καταφέρει το πιο βαρύ πλήγμα στους τρομοκράτες που έχουν κηρύξει πόλεμο, ουσιαστικά, στον πολιτισμό».

Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, σε εξέλιξη τα αντίποινα του Ιράν – Στους 31 οι νεκροί στον Λίβανο από ισραηλινά πλήγματα
