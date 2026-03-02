Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, σε εξέλιξη τα αντίποινα του Ιράν – Στους 31 οι νεκροί στον Λίβανο από ισραηλινά πλήγματα

Ραγδαία κλιμακώνεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, με τον πόλεμο που ξεκίνησαν το Σάββατο οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν να επεκτείνεται πλέον και στον Λίβανο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τουλάχιστον 31 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στον Λίβανο από εκτεταμένες ισραηλινές επιδρομές, ενώ το Ιράν συνεχίζει τα αντίποινα με πλήγματα σε ισραηλινούς στόχους και αμερικανικές εγκαταστάσεις σε χώρες του Κόλπου.

Η Τεχεράνη απάντησε στις επιθέσεις που δέχθηκε με εκτοξεύσεις πυραύλων και επιχειρήσεις σε ευρύτερη περιφερειακή κλίμακα. Στο δεύτερο 24ωρο της σύρραξης, οι ΗΠΑ κατέγραψαν τις πρώτες στρατιωτικές απώλειες, ενώ νεκρούς μετρά και το Ισραήλ μετά τα σφοδρά πλήγματα που εξαπέλυσε στην «καρδιά» της ιρανικής πρωτεύουσας.

Συναγερμός στην Κύπρο – Κίνδυνος γενικευμένης ανάφλεξης

Συναγερμός σήμανε και στην Κύπρος, έπειτα από επίθεση με drone στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι, η οποία –σύμφωνα με τη Λευκωσία– προκάλεσε περιορισμένες υλικές ζημιές. Την ίδια ώρα, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία δηλώνουν έτοιμες να εμπλακούν, εφόσον η κρίση κλιμακωθεί περαιτέρω.

Τραμπ: «Τέσσερις ή πέντε εβδομάδες πολέμου»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η πρόθεση της κυβέρνησής του, σε συντονισμό με το Ισραήλ, είναι ο πόλεμος να διαρκέσει «τέσσερις ή πέντε εβδομάδες». Σε συνέντευξή του στους New York Times, υποστήριξε ότι «υπάρχουν τρεις πολύ καλοί υποψήφιοι» για να αναλάβουν τη διακυβέρνηση του Ιράν στη μεταπολεμική περίοδο, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει ονόματα.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος ορκίστηκε να «εκδικηθεί» για τον θάνατο τριών Αμερικανών στρατιωτών –τις πρώτες απώλειες των ΗΠΑ από την έναρξη της σύγκρουσης– προειδοποιώντας ότι ενδέχεται να υπάρξουν και άλλες απώλειες. «Έτσι είναι τα πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά σε μήνυμα που ανάρτησε στην πλατφόρμα Truth Social.

Εσωτερικές αντιδράσεις στις ΗΠΑ

Την ίδια στιγμή, η κοινή γνώμη στις Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζεται βαθιά διχασμένη. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου Ipsos για λογαριασμό του Reuters, μόλις το 27% των Αμερικανών τάσσεται υπέρ των στρατιωτικών πληγμάτων στο Ιράν, ενώ το 43% δηλώνει αντίθετο. Πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες θεωρούν ότι ο Τραμπ είναι «υπερβολικά πρόθυμος» να καταφύγει στη χρήση στρατιωτικής ισχύος.

Ιράν: «Δεν θα διαπραγματευτούμε με τις ΗΠΑ»

Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας Αλί Λαριτζανί ξεκαθάρισε ότι «δεν θα υπάρξουν διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ», διαψεύδοντας πληροφορίες περί επανέναρξης έμμεσων συνομιλιών με την Ουάσιγκτον.

Το Ιράν συνεχίζει να πλήττει στόχους στο Ισραήλ και σε άλλες χώρες, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν τις τελευταίες ώρες στην Ιερουσαλήμ, στη Ντόχα και στο Ντουμπάι, μετά από συναγερμούς για εκτοξεύσεις πυραύλων.

Μαζικοί βομβαρδισμοί σε Ιράν και Λίβανο

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ προχώρησαν σε εκτεταμένους βομβαρδισμούς εκατοντάδων στόχων στο Ιράν, ενώ ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε μεγάλης κλίμακας επιθέσεις στον Λίβανο, πλήττοντας θέσεις της Χεζμπολά. Η σύγκρουση δείχνει να εισέρχεται σε νέα, ιδιαίτερα επικίνδυνη φάση, με τον κίνδυνο γενικευμένης ανάφλεξης να παραμένει ορατός σε ολόκληρη την περιοχή.