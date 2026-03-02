Ηχούν ξανά οι σειρήνες στην Κύπρο – Εκκενώθηκαν οι βρετανικές βάσεις και το αεροδρόμιο Πάφου

Υποχρεωτική εκκένωση της περιοχής Ακρωτηρίου με οδηγίες ΥΠΕΣ – Εντοπίστηκε drone στον εναέριο χώρο του αεροδρομίου

Λίγες ώρες μετά το πλήγμα στο Ακρωτήρι της Κύπρου και μερικά λεπτά μετά τις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας οι σειρήνες ήχησαν ξανά, ενώ απογειώθηκαν μαχητικά αεροσκάφη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews.com, οι βρετανικές βάσεις εκκενώθηκαν, οι εργαζόμενοι αποχώρησαν άμεσα και έκλεισε η πύλη.

«Υπάρχει συνεχιζόμενη απειλή ασφαλείας. Παρακαλούμε επιστρέψτε στα σπίτια σας και παραμείνετε μέσα μέχρι νεότερης επίσημης ειδοποίησης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και προστατευτείτε πίσω ή κάτω από στιβαρά, γερά έπιπλα. Παρακαλούμε περιμένετε περαιτέρω οδηγίες», το μήνυμα που στάλθηκε στους εργαζομένους.

Λίγο μετά τις 12 και μισή, σήμανε συναγερμός στο αεροδρόμιο Πάφου, μετά από εντοπισμό drone στον ενάεριο χώρο. Δόθηκαν οδηγίες να εκκενωθεί άμεσα από επιβάτες και προσωπικό.

Αναχαιτίστηκαν δύο drones

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό Εκπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Λετυμπιώτη, δύο drones που κινούνταν προς την κατεύθυνση των Βρετανικών Βάσεων στο Ακρωτήρι αναχαιτίστηκαν.

Οδηγίες εκκένωσης απο ΥΠΕΣ

Σύμφωνα με πληροφορίες, εκκενώνεται η περιοχή Δεκέλεια

Νωρίτερα, οδηγίες δόθηκαν από τον Υπουργό Εσωτερικών στον Δήμαρχο Κουρίου, να προχωρήσει σε υποχρεωτική εκκένωση της περιοχής.

Σημειώνεται πως ήδη αρκετοί κάτοικοι έχουν ήδη εγκαταλείψει τις οικίες τους.

Την ίδια ώρα συνεχίζονται να απογειώνονται μαχητικά αεροσκάφη από τη Βάση Ακρωτηρίου.

Σε εγρήγορση η Αστυνομία – Συστάθηκε Κέντρο Κρίσεως στο Αρχηγείο

Σε συνεχή εγρήγορση και συνεχή αξιολόγηση των μέτρων που λαμβάνει, βρίσκεται η Αστυνομία, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας, Βύρων Βύρωνος, προσθέτοντας ότι έχουν λάβει ενισχυτικά μέτρα και βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή.

Ερωτηθείς αν η Αστυνομία μετά το χτύπημα στις Βρετανικές Βάσεις έχουν αυξήσει τα ήδη τα μέτρα που λάμβαναν και λαμβάνουν, ο κ. Βύρωνος είπε ότι ως Αστυνομία έχουν ένα επιχειρησιακό πλάνο, το οποίο ξεκίνησε λίγο πριν την έναρξη της Κυπριακής Προεδρίας με αυξημένα μέτρα ασφαλείας σε διάφορους χώρους, τα οποία έχουν ενισχυθεί από την έναρξη της σύρραξης στην Μέση Ανατολή και συνεχίζουν καθημερινώς να αξιολογούνται τα μέτρα με βάση το τι συμβαίνει.

easyJet: Ακυρώνονται οι πτήσεις από Βρετανία προς Κύπρο

Την ακύρωση όλων των προγραμματισμένων πτήσεών της από τη Βρετανία προς την Κύπρο έως και την Πέμπτη ανακοίνωσε η easyJet, επικαλούμενη επιχειρησιακούς λόγους.

Σύμφωνα με ενημέρωση της αεροπορικής εταιρείας, οι επιβάτες που επηρεάζονται έχουν ήδη ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μηνυμάτων, ενώ τους παρέχεται η δυνατότητα είτε επανακράτησης σε επόμενη διαθέσιμη πτήση είτε πλήρους επιστροφής χρημάτων.

Οι ακυρώσεις αφορούν δρομολόγια από βρετανικά αεροδρόμια με προορισμό τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου. Η εταιρεία διευκρίνισε ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και θα επανεξετάσει το πτητικό της πρόγραμμα τις επόμενες ημέρες.

Παράλληλα, συνιστά στους επιβάτες να ελέγχουν την κατάσταση της πτήσης τους μέσω της ιστοσελίδας ή της εφαρμογής της πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο.

Περισσότερες πληροφορίες αναμένονται εφόσον υπάρξει νεότερη ανακοίνωση από την εταιρεία.

Επικοινωνία Χριστοδουλίδη – φον ντερ Λάιεν

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, σχετικά με το «μεμονωμένο», όπως το χαρακτήρισε, περιστατικό, τονίζοντας πως η ΕΕ στέκεται συλλογικά και κατηγορηματικά στο πλευρό όλων των κρατών-μελών απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή.

Ολόκληρο το μήνυμα της προέδρου, όπως αναρτήθηκε στο «Χ»:

«Μίλησα με τον Πρόεδρο Ν. Χριστοδουλίδη, ο οποίος με ενημέρωσε για το μεμονωμένο περιστατικό που συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα και αφορούσε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, το οποίο στόχευε τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι.

Παρότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν ήταν ο στόχος, επιτρέψτε μου να είμαι σαφής: στεκόμαστε συλλογικά, σταθερά και κατηγορηματικά στο πλευρό των κρατών-μελών μας απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή».

Δυσαρέσκεια από Λευκωσία

Τη δυσαρέσκεια της Λευκωσίας, που μάλιστα εκφράστηκε και με τον πλέον επίσημο τρόπο, προκάλεσε η χρησιμοποίηση των βρετανικών βάσεων στις πολεμικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν που εμμέσως εμπλέκουν και την Κύπρο.

Η Βρετανία έδωσε την άδεια στις ΗΠΑ για τον ανεφοδιασμό αεροσκαφών της από τη βάση στο Ακρωτήρι και λίγες ώρες αργότερα σημειώθηκε η ιρανική επίθεση με drone.

Σε δηλώσεις που παραχώρησε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λετυμπιώτης τόνισε αρχικά ότι «πρώτιστο μέλημα η ασφάλεια των πολιτών. Παρουσιάστηκαν τα μέτρα που λαμβάνονται, ενώ έγινε ανταλλαγή απόψεων.

Είναι κοινή η θέση του Εθνικού Συμβουλίου, ότι η χώρα μας δεν συμμετείχε και ούτε πρόκειται να συμμετέχει σε πολεμικές επιχειρήσεις. Ενημερώθηκαν επίσης για επαναπατρισμό πολιτών μας, αλλά και για τα αιτήματα που λαμβάνουμε για παροχή στήριξης στους επαναπατρισμούς πολιτών τρίτων χωρών».

Σύμφωνα με τον κ. Λετυμπιώτη «η ενημέρωση που είχαμε από το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ότι οι Βάσεις δεν θα χρησιμοποιηθούν, αυτή ήταν η ενημέρωση που είχαμε ακόμα και μετά το διάγγελμα του Πρωθυπουργού. Θα γίνουν όλα τα διαβήματα για να εκφράσουμε την δυσαρέσκειά μας, τόσο για τον τρόπο που προσεγγίστηκε το ζήτημα και ότι δεν ενημερώθηκαν οι κάτοικοι των Βρετανικών Βάσεων

Μετά το συμβάν ήμασταν σε συνεννόηση με τη Βρετανία. Το μήνυμα που στέλνουμε διαχρονικά είναι ότι οι βρετανικές βάσεις δεν πρέπει να συμμετέχουν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πέραν του ανθρωπιστικού ρόλου».