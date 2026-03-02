Δύο ελληνικές φρεγάτες και δύο F-16 στην Κύπρο – Οι δηλώσεις Δένδια

Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η ρευστότητα που διαμορφώνεται μετά την πτώση του καθεστώτος στο Ιράν θέτουν την ελληνική διπλωματία και τις Ένοπλες Δυνάμεις σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής.

To ΚΥΣΕΑ αποφάσισε η Ελλάδα ενισχύει έμπρακτα το δόγμα του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου, στέλνοντας σαφές μήνυμα αποτροπής. Σύμφωνα με ληροφορίες, δύο ελληνικά μαχητικά F-16 Block 52+ μεταστάθμευσαν στην Κύπρο, συμμετέχοντας ενεργά στην προστασία του κυπριακού εναέριου χώρου.

Η κίνηση αυτή δεν είναι απλώς μια άσκηση ρουτίνας, αλλά μια στρατηγική απάντηση στις προκλήσεις που δημιουργεί το «κενό ισχύος» στην περιοχή. Η παρουσία των ελληνικών φτερών πάνω από τη Μεγαλόνησο υπογραμμίζει ότι η Αθήνα αποτελεί τον εγγυητή της ασφάλειας του Κυπριακού Ελληνισμού σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία.

Επίσης, στην Κύπρο μεταβαίνει εσπευσμένα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας , συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Στρατηγό Δημήτρη Χούπη. Η επίσκεψη αυτή έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, καθώς περιλαμβάνει διαβουλεύσεις με την κυπριακή ηγεσία για τον συντονισμό των ενεργειών σε περίπτωση περαιτέρω αποσταθεροποίησης.

Συναγερμός στο αεροδρόμιο Πάφου: Εκκενώνεται από επιβάτες και προσωπικό μετά από πληροφορίες για ύποπτο ιπτάμενο αντικείμενο

Σήμανε συναγερμός στο αεροδρόμιο Πάφου, μετά από πληροφορίες για ύποπτο ιπτάμενο αντικείμενο.

Σύμωνα με όσα μεταδίδουν τα Κυπριακά Μέσα δόθηκαν οδηγίες να εκκενωθεί άμεσα το κτήριο από επιβάτες και προσωπικό.

Νωρίτερα, σε λειτουργία τέθηκαν οι σειρήνες στην περιοχή Ακρωτηρίου γύρω στο μεσημέρι της Δευτέρας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει το sigmalive, έχουν ηχήσει οι σειρήνες και έχουν θεαθεί να απογειώνεται πολεμικά αεροσκάφη.

Οι Βρετανικές Βάσεις φαίνεται πως έχουν αποστείλει εκ νέου μήνυμα στο προσωπικό και τις οικογένειες του, όπως παραμείνει στις οικίες του λόγω απειλής ασφάλειας που βρίσκεται σε εξέλιξη.