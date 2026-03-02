Ιράν: Θα χτυπήσουμε σκληρά την Κύπρο

«Θα χτυπήσουμε την Κύπρο με τόση σφοδρότητα που οι Αμερικανοί θα φύγουν από το νησί».

Δύο ελληνικές φρεγάτες και δύο F-16 στην Κύπρο – Οι δηλώσεις Δένδια

Το Ιράν συνεχίζει να πλήττει το Ισραήλ και τις αμερικανικές εγκαταστάσεις στον Κόλπο, καθώς ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται σε όλη την περιοχή εν μέσω εντεινόμενων ισραηλινών και αμερικανικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν.

Στο Ιράν, οι κοινές επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 555 ανθρώπους, ενώ ο επικεφαλής ασφαλείας Αλί Λαριτζανί διέψευσε τους ισχυρισμούς των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης ότι είχε κάνει νέα προσπάθεια για επανέναρξη των πυρηνικών συνομιλιών με την Ουάσινγκτον.

Στο Κουβέιτ, το Υπουργείο Άμυνας αναφέρει ότι «αρκετά» αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη συνετρίβησαν στη χώρα, με όλο το πλήρωμα να επιζεί. Ο αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι τα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν κατά λάθος από την αεράμυνα του Κουβέιτ.

Στον Λίβανο, τουλάχιστον 31 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις που εξαπολύθηκαν μετά την εκτόξευση μπαράζ ρουκετών από τη Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ. Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου ανακοίνωσε απαγόρευση των στρατιωτικών δραστηριοτήτων της Χεζμπολάχ.

Αλλού, ένα πετρελαιοφόρο δέχθηκε επίθεση στον Κόλπο του Ομάν, σκοτώνοντας ένα άτομο, ενώ έχουν αναφερθεί επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι επιθέσεις κατά του Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι και υποσχέθηκε να εκδικηθεί τον θάνατο τριών Αμερικανών στρατιωτών.

Ανώτερος διοικητής των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησε για εντατικοποίηση των πυραυλικών επιθέσεων στην Κύπρο, ισχυριζόμενος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επεκτείνει σημαντικά το στρατιωτικό τους αποτύπωμα στο νησί, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο στρατηγός των IRGC, Σαρντάρ Τζαμπάρι, σύμφωνα με το ιρανικό μέσο Khabar Fouri, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον μετέφερε τα περισσότερα αεροσκάφη της στην Κύπρο, μια κίνηση την οποία χαρακτήρισε ως πρόκληση που θα προκαλούσε μια δυναμική απάντηση.

«Οι Αμερικανοί έχουν μετακινήσει τα περισσότερα αεροσκάφη τους στην Κύπρο. Θα εκτοξεύσουμε πυραύλους στην Κύπρο με τέτοια ένταση που οι Αμερικανοί θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν το νησί», δήλωσε ο Τζαμπάρι, σε συνέντευξή του που επικαλείται ο Φιλελεύθερος της Κύπρου.