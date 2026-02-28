Ηράκλειο:Δήλωση του Μανώλη Συντυχάκη στη σημερινή απεργιακή συγκέντρωση

Πολυμελές κλιμάκιο του ΚΚΕ παραβρέθηκε στη σημερινή απεργιακή Συγκέντρωση στην Πλατεία Ελευθερίας για τα 3 χρόνια από το έγκλημα στα Τέμπη. Από τη Συγκέντρωση ο Μανώλης Συντυχάκης, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Κρήτης του ΚΚΕ και Βουλευτής Ηρακλείου του ΚΚΕ έκανε τον ακόλουθο χαιρετισμό :

«Σήμερα εδώ, από το Ηράκλειο, στη μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση σωματείων και άλλων φορέων του νομού Ηρακλείου, ο λαός και η νεολαία διαδήλωσε δυναμικά βροντοφωνάζοντας το ίδιο σύνθημα που ένωσε τον ελληνικό λαό και τη νεολαία: “Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας”.

Το έγκλημα στα Τέμπη δεν ξεχνιέται, όπως δεν ξεχνιέται και το έγκλημα στην Πύλο. Δεν ξεχνιούνται τα εγκλήματα διαχρονικά οποιασδήποτε κυβέρνησης, είτε μπλε, είτε πράσινης, είτε της δήθεν αριστεράς.

Το πάγιο αίτημα του ελληνικού λαού και της νεολαίας είναι να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες, να φτάσει το μαχαίρι μέχρι το κόκκαλο. Δεν θα ανεχτούμε άλλη συγκάλυψη.

Την ίδια στιγμή που συντελείται αυτό το έγκλημα και διαδηλώνει ο λαός σε όλη τη χώρα, ένα άλλο έγκλημα πραγματοποιείται αυτές εδώ τις ώρες στη Μέση Ανατολή, με την επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών, έχοντας τη στήριξη του κράτους-δολοφόνου του Ισραήλ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάρος του ιρανικού λαού.

Μετά τη γενοκτονία των Παλαιστινίων, έρχεται η σειρά των άλλων λαών της περιοχής. Ο ελληνικός λαός δεν πρέπει να το επιτρέψει. Πρέπει να σταθεί αλληλέγγυος στο λαό του Ιράν και να απαιτήσει εδώ και τώρα να ξηλωθεί η βάση της Σούδας από το νησί μας. Κανένας Έλληνας φαντάρος, στρατιωτικός, έξω από τα σύνορα της χώρας.

Δεν προστατεύονται τα κυριαρχικά μας δικαιώματα με τη συμμετοχή στον πολεμικό οργανισμό του ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει ο λαός και η νεολαία να ακολουθήσουν τον δικό τους περήφανο δρόμο, απαλλαγής από αυτούς τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς. Τον δρόμο του αγώνα για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, πολέμους και προσφυγιά.

Και αυτό το σύστημα είναι ο σοσιαλισμός.»