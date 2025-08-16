ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Διπλή τραγωδία στο Ηράκλειο: Έδωσαν τέλος στη ζωή τους μέσα σε λίγες ώρες

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Και οι δύο άνθρωποι φέρεται να έκοψαν το νήμα της ζωής τους
Δύο περιστατικά θανάτων σημειώθηκαν ανήμερα της Παναγίας μέσα σε λίγες ώρες στην Κρήτη, προκαλώντας θλίψη και ανησυχία στις τοπικές κοινωνίες.

Στην πρώτη περίπτωση, μια 51χρονη γυναίκα, η οποία φέρεται να αντιμετώπιζε χρόνια ψυχολογικά προβλήματα, τραυμάτισε τον εαυτό της με αιχμηρό αντικείμενο στο πόδι. Την άτυχη γυναίκα εντόπισαν συγγενικά της πρόσωπα, τα οποία την μετέφεραν άμεσα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου δυστυχώς υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά της.

Λίγες ώρες αργότερα, περίπου στη 1:00 τα ξημερώματα, περαστικοί εντόπισαν τη σορό ενός άνδρα που είχε πέσει από την ταράτσα , από μεγάλο ύψος. Ο 52χρονος, Αλβανικής καταγωγής, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, φέρεται επίσης να έβαλε τέλος στη ζωή του. Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο αλλά ήταν ήδη αργά καθώς είχε καταλήξει.

Η σορός του μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ, όπου και αναμένεται να διενεργηθεί νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.https://www.neakriti.gr/

Οι «Α.Τ.Α.Χ.Τ.Ο.Ι.» του Ηρακλείου που έκαναν στόχο...

0
Ονομάζονται «Α.Τ.Α.Χ.Τ.Ο.Ι.» και κάθε γράμμα στην ονομασία τους, συμβολίζει...

Η κορυφαία λαϊκή ερμηνεύτρια έρχεται Χανιά –...

0
Ζήστε από κοντά τη συγκίνηση και τη δύναμη των...

Οι «Α.Τ.Α.Χ.Τ.Ο.Ι.» του Ηρακλείου που έκαναν στόχο...

0
Ονομάζονται «Α.Τ.Α.Χ.Τ.Ο.Ι.» και κάθε γράμμα στην ονομασία τους, συμβολίζει...

Η κορυφαία λαϊκή ερμηνεύτρια έρχεται Χανιά –...

0
Ζήστε από κοντά τη συγκίνηση και τη δύναμη των...
Προηγούμενο άρθρο
Χανιά:Μουσικοθεατρική παράσταση ”Καφενείον ο Σταθμός” & Εγκαίνια έκθεσης ”Συνάντηση Τέχνης” στη Πλατεία Κοντομαρί τη Κυριακή 17 Αυγούστου στις 20:00
Επόμενο άρθρο
Κρήτη | Τουρισμός: Κοινό μέτωπο όλων των φορέων για επέκταση του επιδόματος ανεργίας
Forbes: Το οικονομικό θαύμα της Ελλάδας και οι ευκαιρίες στο ΧΑ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Τι βλέπει το Forbes για τη «θεαματική ανάκαμψη» της...

Οι «Α.Τ.Α.Χ.Τ.Ο.Ι.» του Ηρακλείου που έκαναν στόχο τους τον εθελοντισμό

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ονομάζονται «Α.Τ.Α.Χ.Τ.Ο.Ι.» και κάθε γράμμα στην ονομασία τους, συμβολίζει...

Η κορυφαία λαϊκή ερμηνεύτρια έρχεται Χανιά – Το Onar Seaside Lounge υποδέχεται τη Νατάσσα Θεοδωρίδου!

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ζήστε από κοντά τη συγκίνηση και τη δύναμη των...

Κρήτη | Τουρισμός: Κοινό μέτωπο όλων των φορέων για επέκταση του επιδόματος ανεργίας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με ένα ηχηρό μήνυμα ενότητας, βουλευτές της Κρήτης, εκπρόσωποι...

