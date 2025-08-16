Διπλή τραγωδία στο Ηράκλειο: Έδωσαν τέλος στη ζωή τους μέσα σε λίγες ώρες

Και οι δύο άνθρωποι φέρεται να έκοψαν το νήμα της ζωής τους

Δύο περιστατικά θανάτων σημειώθηκαν ανήμερα της Παναγίας μέσα σε λίγες ώρες στην Κρήτη, προκαλώντας θλίψη και ανησυχία στις τοπικές κοινωνίες.

Στην πρώτη περίπτωση, μια 51χρονη γυναίκα, η οποία φέρεται να αντιμετώπιζε χρόνια ψυχολογικά προβλήματα, τραυμάτισε τον εαυτό της με αιχμηρό αντικείμενο στο πόδι. Την άτυχη γυναίκα εντόπισαν συγγενικά της πρόσωπα, τα οποία την μετέφεραν άμεσα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου δυστυχώς υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά της.

Λίγες ώρες αργότερα, περίπου στη 1:00 τα ξημερώματα, περαστικοί εντόπισαν τη σορό ενός άνδρα που είχε πέσει από την ταράτσα , από μεγάλο ύψος. Ο 52χρονος, Αλβανικής καταγωγής, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, φέρεται επίσης να έβαλε τέλος στη ζωή του. Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο αλλά ήταν ήδη αργά καθώς είχε καταλήξει.

Η σορός του μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ, όπου και αναμένεται να διενεργηθεί νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.