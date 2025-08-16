ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Μουσικοθεατρική παράσταση ”Καφενείον ο Σταθμός” & Εγκαίνια έκθεσης ”Συνάντηση Τέχνης” στη Πλατεία Κοντομαρί τη Κυριακή 17 Αυγούστου στις 20:00

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοντομαρί ανοίγει για πρώτη φορά τις πόρτες της αίθουσας του Συλλόγου προκειμένου να φιλοξενήσει έκθεση με τίτλο ”Συνάντηση Τέχνης”, τα εγκαίνια της οποίας θα πραγματοποιηθούν αύριο Κυριακή 17 Αυγούστου στις 20:00 το απόγευμα.

Η έκθεση, μας ταξιδεύει μέσα από διαφορετικές τεχνικές (Αγιογραφία, Μαρκετερί, Ζωγραφική) από το βυθό της θάλασσας στους αιθέρες, οδηγώντας μας από μια γήινη κατάσταση στην πνευματική ανύψωση και θα είναι προσβάσιμη δωρεάν κατά τη διάρκεια κάθε εκδήλωσης του συλλόγου από τις 17 Αυγούστου έως και τις 17 Σεπτέμβρη.

Αποτελείται από 3 ενότητες:
Το κρυφό πρόσωπο της Θάλασσας
Όπου γη και ζωή
Ουρανός: ύλη και πνευματικότητα

*Λίγα λόγια παραπάνω για τη καλλιτεχνική μαρκετερί:
Πρόκειται για πίνακα που φτιάχνεται από ξυλόφυλλα (καπλαμάδες) σε διάφορες αποχρώσεις, στον οποίο ενώνονται οι ψηφίδες με κολλά σαν ένα πάζλ.

Ταυτόχρονα, αύριο Κυριακη 17 Αυγούστου ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοντομαρί συμμετέχοντας στο φετινό πολιτιστικό καλεντάρι του Δήμου Πλατανιά φιλοξενεί στη δραστήρια πλατεία του χωριού τη μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο “Καφενείον ο Σταθμός”.

Μια παράσταση με το κείμενο της να είναι βασισμένο στα “Παιδιά της Πιάτσας” του Ν. Τσιφόρου και σε ρεμπέτικα τραγούδια.
.
Σκηνοθεσία-Δραματουργία: Μαρίνα Πανηγυράκη
Μουσικός επί σκηνής : Δημήτρης Κόντης (μπουζούκι)
Πάιζουν : Νεκτάριος Ξανθουδάκης και Μαρίνα Πανηγυράκη
Αφίσα : Χρύσα Κατερουδάκη

Πλατεία Κοντομαρί
Κυριακή 17 Αυγούστου
21:30

Συνδιοργάνωση:
Πολιτιστικός Σύλλογος Κοντομαρί
Δήμος Πλατανιά

* Μια Κυριακή πλούσια σε μουσικές και χρώματα για όλες τις ηλικίες από τις 20:00.
* Ελεύθερη είσοδο και στις δύο δράσεις

Σας περιμένουμε!!

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Λασίθι : Πολιτιστικό Καλεντάρι Δήμου Αγίου Νικολάου...

0
Με παραδοσιακά πανηγύρια, θεσμοθετημένες εκδηλώσεις, χορευτική παράσταση στην πλαζ...

Κίνδυνος Πυρκαγιάς πολύ υψηλός σήμερα Σάββατο 16...

0
Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι, σύμφωνα με...

Λασίθι : Πολιτιστικό Καλεντάρι Δήμου Αγίου Νικολάου...

0
Με παραδοσιακά πανηγύρια, θεσμοθετημένες εκδηλώσεις, χορευτική παράσταση στην πλαζ...

Κίνδυνος Πυρκαγιάς πολύ υψηλός σήμερα Σάββατο 16...

0
Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι, σύμφωνα με...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Λασίθι : Πολιτιστικό Καλεντάρι Δήμου Αγίου Νικολάου Σάββατο 16 – Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Συνάντηση Τραμπ – Πούτιν: «Εποικοδομητικός» διάλογος, χωρίς επίτευξη συμφωνίας για εκεχειρία στην Ουκρανία

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
«Υπάρχει ακόμη δρόμος για τη συμφωνία», τόνισε ο Ντόναλντ...

Εορτολόγιο 16 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σήμερα, Σάββατο 16 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...

Λασίθι : Πολιτιστικό Καλεντάρι Δήμου Αγίου Νικολάου Σάββατο 16 – Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με παραδοσιακά πανηγύρια, θεσμοθετημένες εκδηλώσεις, χορευτική παράσταση στην πλαζ...

Κίνδυνος Πυρκαγιάς πολύ υψηλός σήμερα Σάββατο 16 Αυγούστου 2025 στην Π.Ε. Λασιθίου και Π.Ε. Ηρακλείου Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι, σύμφωνα με...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST