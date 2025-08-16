Χανιά:Μουσικοθεατρική παράσταση ”Καφενείον ο Σταθμός” & Εγκαίνια έκθεσης ”Συνάντηση Τέχνης” στη Πλατεία Κοντομαρί τη Κυριακή 17 Αυγούστου στις 20:00

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοντομαρί ανοίγει για πρώτη φορά τις πόρτες της αίθουσας του Συλλόγου προκειμένου να φιλοξενήσει έκθεση με τίτλο ”Συνάντηση Τέχνης”, τα εγκαίνια της οποίας θα πραγματοποιηθούν αύριο Κυριακή 17 Αυγούστου στις 20:00 το απόγευμα.

Η έκθεση, μας ταξιδεύει μέσα από διαφορετικές τεχνικές (Αγιογραφία, Μαρκετερί, Ζωγραφική) από το βυθό της θάλασσας στους αιθέρες, οδηγώντας μας από μια γήινη κατάσταση στην πνευματική ανύψωση και θα είναι προσβάσιμη δωρεάν κατά τη διάρκεια κάθε εκδήλωσης του συλλόγου από τις 17 Αυγούστου έως και τις 17 Σεπτέμβρη.

Αποτελείται από 3 ενότητες:

Το κρυφό πρόσωπο της Θάλασσας

Όπου γη και ζωή

Ουρανός: ύλη και πνευματικότητα

*Λίγα λόγια παραπάνω για τη καλλιτεχνική μαρκετερί:

Πρόκειται για πίνακα που φτιάχνεται από ξυλόφυλλα (καπλαμάδες) σε διάφορες αποχρώσεις, στον οποίο ενώνονται οι ψηφίδες με κολλά σαν ένα πάζλ.

Ταυτόχρονα, αύριο Κυριακη 17 Αυγούστου ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοντομαρί συμμετέχοντας στο φετινό πολιτιστικό καλεντάρι του Δήμου Πλατανιά φιλοξενεί στη δραστήρια πλατεία του χωριού τη μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο “Καφενείον ο Σταθμός”.

Μια παράσταση με το κείμενο της να είναι βασισμένο στα “Παιδιά της Πιάτσας” του Ν. Τσιφόρου και σε ρεμπέτικα τραγούδια.

.

Σκηνοθεσία-Δραματουργία: Μαρίνα Πανηγυράκη

Μουσικός επί σκηνής : Δημήτρης Κόντης (μπουζούκι)

Πάιζουν : Νεκτάριος Ξανθουδάκης και Μαρίνα Πανηγυράκη

Αφίσα : Χρύσα Κατερουδάκη

Πλατεία Κοντομαρί

Κυριακή 17 Αυγούστου

21:30

Συνδιοργάνωση:

Πολιτιστικός Σύλλογος Κοντομαρί

Δήμος Πλατανιά

* Μια Κυριακή πλούσια σε μουσικές και χρώματα για όλες τις ηλικίες από τις 20:00.

* Ελεύθερη είσοδο και στις δύο δράσεις

Σας περιμένουμε!!