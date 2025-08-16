Λασίθι : Πολιτιστικό Καλεντάρι Δήμου Αγίου Νικολάου Σάββατο 16 – Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Με παραδοσιακά πανηγύρια, θεσμοθετημένες εκδηλώσεις, χορευτική παράσταση στην πλαζ του ΕΟΤ από τον Σύλλογο γονέων & φίλων ΑμεΑ , έκθεση γλυπτικής στο «Ειρηνοδικείο Αγίου Νικολάου», διάλεξη για την «Ελληνική Οικονομία» στο παλαιό Γυμνάσιο Νεάπολης – καλοκαιρινές δράσεις των δημοτικών κοινοτήτων συνεχίζονται οι εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος Αγίου Νικολάου, φορείς και σωματεία της περιοχής.

Συνοπτικά οι εκδηλώσεις από το Σάββατο 16 Αυγούστου την Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025 είναι οι εξής :

««Γιορτή Φτάζυμου» 2025 στον Κρούστα – Σάββατο 16 Αυγούστου 2025

Το Σάββατο 16 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Κρούστα θα πραγματοποιηθεί η «Γιορτή του Φτάζυμου».

Τη βραδιά πλαισιώνουν μουσικά οι: Λευτέρης, Μανούσος και Μιλτιάδης Καλλέργης, μαζί με τον Ανδρέα Γραμματικάκη, τον Θωμά Μπολάκη και τον Γεώργιο Κυριακόπουλο.

Παράλληλα, θα λειτουργήσει έκθεση παραδοσιακού σαπουνιού.

Το κόστος εισόδου είναι 18 ευρώ και περιλαμβάνει πλήρες μενού (χωρίς ποτά).

Οργάνωση : Πολιτιστικός Σύλλογος Κρούστα

Δημοτικό Σχολείο Κρούστα

Ώρα : 21:00

Αποσπερίδα στο Κάτω Χωριό Ελούντας Σάββατο 16 Αυγούστου

Το έθιμο της «Αποσπερίδας» αναβιώνει φέτος ο Προοδευτικός Σύλλογος Ελούντας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αυλή της Παναγίας στο Κάτω Χωριό Ελούντας. Συμμετέχουν οι μουσικοί : Νίκος Γρηγοράκης (λύρα), Βασίλης Χαιρέτης (λαγούτο), Κωστής Ρουσάκης (λαγούτο), Γιώργος Κουρουπάκης (μπάσο).

Παναγία Κάτω Χωριό Ελούντας

Ώρα έναρξης : 21:00

Είσοδος ελεύθερη.

Μουσική βραδιά στο Καστέλλι Φουρνής Σάββατο 16 Αυγούστου 2025

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Καστέλλι Φουρνής» διοργανώνει Κρητικό Γλέντι με το συγκρότημα του Κωστή Βλάση.

Λαγούτο : Δημήτρης Γρηγοράκης – Μανώλης Πρινιωτάκης – κρουστά :Στάθης Μαραγκάκης.

Δημοτικό Σχολείο Καστελλίου Φουρνής

Ώρα έναρξης : 21: 30

Είσοδος : 5 ευρώ

Χορευτική παράσταση με την ομάδα DAGIPOLI DANCE Co Κυριακή 17 Αυγούστου πλαζ ΕΟΤ

Η Ένωση Γονέων και Φίλων ΑμεΑ Επαρχίας Μεραμπέλλου διοργανώνει χορευτική παράσταση με την ομάδα DAGIPOLI DANCE Co, στο θεατράκι του ΕΟΤ, στις 17 Αυγούστου 2025.

Η DAGIPOLI DANCE Co είναι μια ομάδα σύγχρονου χορού, με έδρα της την Αθήνα, ο πυρήνας της οποίας αποτελείται από άτομα με σωματική βλάβη. Έγινε ευρέως γνωστή για την 19χρονη πορεία της, με εκατοντάδες παραστάσεις, παρουσιάσεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια, σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό, και πολλές συνεργασίες με σημαντικά ονόματα από τον χώρο της Τέχνης και του Πολιτισμού.

Συμμετέχει ο Μάνος Πυροβολάκης (τραγούδι)

Ο χώρος της Πλαζ του ΕΟΤ είναι προσβάσιμος τόσο για τους καλλιτέχνες με αναπηρία όσο και για τους θεατές με αναπηρία.

Διοργάνωση : Ένωση Γονέων & Φίλων ΑμεΑ – Συνδιοργάνωση : ΔΑΕΑΝ

Τιμή εισόδου : 10 ευρώ

Πλαζ ΕΟΤ

Συναυλία με τους Γκιντίκι -Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Συναυλία του συγκροτήματος Γκιντίκι θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025 στις 20:30, στον λόφο του Προφήτη Ηλία στις Βρύσες Μεραμπέλου. Στην έναρξη θα εμφανιστούν η Αθηνά Συσκάκη (βιολί – φωνή) και ο Αλέκος Φανουράκης (λαούτο – φωνή). Με επιρροές από τις μουσικές παραδόσεις της Βαλκανικής, της Ανατολικής Μεσογείου και της ελληνικής υπαίθρου, το συγκρότημα δημιουργεί μια αυθεντική και σύγχρονη μουσική εμπειρία. Κάθε εμφάνιση αποτελεί μια μοναδική διαδρομή με λαούτο, γκάιντα, βιολί και κλαρίνο, όπου το αυτοσχεδιαστικό πνεύμα και η ενέργεια της στιγμής καθορίζουν την ατμόσφαιρα της βραδιάς.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Πολιτιστικό Πολιτιστικό – Φυσιολατρικό Σύλλογο Βρυσών, με την υποστήριξη του Δήμου Αγίου Νικολάου και της Περιφέρειας Κρήτης.

Λόφος Προφήτη Ηλία – Βρύσες

Ώρα έναρξης : 20:30

Είσοδος: 13 ευρώ.

«Η Ελληνική Οικονομία στο Σταυροδρόμι του Αύριο: Προκλήσεις και Προοπτικές» -Τρίτη 19 Αυγούστου 2025 στο Παλαιό Γυμνασίου Νεάπολης.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου μας προσκαλεί να παρακολουθήσουμε μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση με θέμα: «Η Ελληνική Οικονομία στο Σταυροδρόμι του Αύριο: Προκλήσεις και Προοπτικές» που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19 Αυγούστου 2025, στις 20:00 μ.μ. στον προαύλιο χώρο του Παλαιού Γυμνασίου Νεάπολης.

Στόχος της εκδήλωσης είναι να αναλυθούν οι σύγχρονες οικονομικές προκλήσεις και οι προοπτικές, που ανοίγονται για την ελληνική οικονομία στο νέο γεωπολιτικό και περιβάλλον.

Μέσα από έναν γόνιμο διάλογο με δύο διακεκριμένους πανεπιστημιακούς, που κατάγονται από; τον τόπο μας, τον Παναγιώτη Πετράκη και τον Εμμανουήλ Καβουσανό, επιδιώκεται να γίνουν κατανοητά σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα της εποχής: από την παγκόσμια γεωπολιτική αβεβαιότητα και τη στρατηγική της ανάπτυξης, μέχρι τις ανισότητες, το κοινωνικό κράτος, το δημογραφικό και τις ευκαιρίες της τεχνητής νοημοσύνης. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται ο άνθρωπος, η κοινωνία και η ανάγκη για ένα βιώσιμο και δίκαιο μέλλον για όλους.

Ομιλητές της εκδήλωσης:

Πετράκης Παναγιώτης, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Καβουσανός Εμμανουήλ, Καθηγητής Χρηματοοικονομικής και Ναυτιλιακών , Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ)

Συντονιστής:

Καρτέρης Σταύρος, τ. Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος / Τμήμα

Ανατολικής Κρήτης (ΟΕΕ/ΤΑΚ)

Ώρα : 20:00

Προαύλιος χώρος Παλαιού Γυμνασίου Νεάπολης

Έκθεση Γλυπτικής Tomor Meraj στο «Ειρηνοδικείο» Αγίου Νικολάου Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Στις 20 Αυγούστου θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της έκθεσης γλυπτικής του Tomor Meraj.

Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 30/8.

Η έκθεση είναι καθημερινά ανοικτή :11:00- 14:00 / 17:00 -22:00

2025:100 ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ «σαν πρόκες να καρφώνονται οι λέξεις»

Φέτος συμπληρώνονται100 χρόνια από τη γέννηση του σπουδαίου ποιητή και στοχαστή Μανόλη Αναγνωστάκη, η ποίηση του οποίου έχει τη δύναμη να αφυπνίζει και να συγκινεί με την ένταση, τη λιτότητα και τη δυναμική της σκέψης του.

Η Πολιτιστική & Λαογραφική Εταιρεία Απάνω Μεραμπέλλου μας καλεί την Τετάρτη 20 Αυγούστου στις 20.30 στο Λαογραφικό Μουσείο να σκύβουμε με προσοχή και ενσυναίσθηση στο λόγο του ποιητή μέσα από τις αναγνώσεις φίλων και μελών της ΠΛΕΑΜ των ποιημάτων του και τη μουσική απόδοση αυτών από τον χαρισματικό κιθαρίστα και τραγουδιστή Γιάννη Κασσωτάκη.

Θερινές συναντήσεις στην αυλή του Μουσείου Τετάρτη – Σάββατο

Ευχάριστα εκπλήσσει φέτος τους μικρούς του φίλους το Λαογραφικό Μουσείο Νεάπολης με τιςθερινές συναντήσει -παιχνίδια στον ίσκιο της χαρουπιάς και της Γαζίας.

Κάθε Τετάρτη και Σάββατο

Ώρα :10:00 – 13:00

Γιορτή Μελιού στην Πρίνα Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Ένα από τα πιο γνωστά πανηγύρια της περιοχής στο χωριό Πρίνα με αφορμή το μέλι το οποίο αποτελεί παραδοσιακό προϊόν της περιοχής. Η εκδήλωση περιλαμβάνει παραδοσιακή κρητική μουσική από τον Γιώργο Κουδουμογιαννάκη και τον Μιχάλη Χαρκιολάκη.

Συμμετέχουν Βαγγέλης Μπαγουράκης (λαγούτο), Στέλιος Τιτομιχελάκης (κιθάρα), Κώστας Πηλίδης )κρουστά)

Ώρα : 21:00

Είσοδος 17 ευρώ

Προαύλιο Δημοτικού σχολείου Πρίνας

«Η Κρητική Διατροφή μέσα από Σύγχρονες Συνταγές» Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Πρόσκληση συμμετοχής στα «6 α Κρητικά Μαγειρέματα του Δρόμου»

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού ο Δήμος Αγίου Νικολάου σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στη φετινή διοργάνωση των «6ων Κρητικών Μαγειρεμάτων του Δρόμου», μια γιορτή αφιερωμένη στην Κρητική γαστρονομία, οινογνωσία και τα τοπικά προϊόντα, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου στον Άγιο Νικόλαο, στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού.

•Η εκδήλωση έχει πλέον καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας και τη στήριξη της αγροδιατροφικής μας κληρονομιάς.

Το θέμα φέτος είναι «Η Κρητική διατροφή μέσα από σύγχρονες συνταγές».

Στην εκδήλωση μπορούν να συμμετάσχουν:

• Ξενοδοχεία και εστιατόρια της περιοχής

• Οινοποιοί, παραγωγοί τοπικών προϊόντων και τυροκόμοι

• Τοπικοί Σύλλογοι

•Η εκδήλωση φέτος εμπλουτίζεται με μια νέα δυναμική ενότητα:

Γαστρονομικός Διαγωνισμός Νέων Σεφ με θέμα: «Γεύσεις Μιραμπέλλου»

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε νέους σεφ, σπουδαστές και επαγγελματίες έως 30 ετών, που θέλουν να εκφραστούν δημιουργικά με υλικά του τόπου μας.

Οι συνταγές που θα βραβευτούν θα αποτελέσουν τη βάση μιας σειράς ιδιαίτερων πιάτων από το Μιραμπέλλο τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα εστιατόρια της περιοχής συνοδευόμενα από το όνομα του δημιουργού τους καθώς και από Ειδικό Γαστρονομικό Σήμα «Μεραμπελιώτικής Κουζίνας».

Σας καλούμε να δηλώσετε συμμετοχή στην εκδήλωση ή στο διαγωνισμό, να παρουσιάσετε τις γεύσεις και τα προϊόντα σας, να μοιραστείτε την ιστορία πίσω από τη δημιουργία τους και να συμβάλετε ενεργά στην ενίσχυση του γαστρονομικού τουρισμού του τόπου μας.

Δηλώσεις συμμετοχής έως: 31/08/2025

Πληροφορίες & Συμμετοχές: 28410-89513

Email: tourismos@dimosagn.gr

Παραλαβή κεραμικών έργων των παιδιών που συμμετείχαν στο «14ο Παιδικό Φεστιβάλ Αγίου Νικολάου»

Το Τμήμα Πολιτισμού Δήμου Αγίου Νικολάου ανακοινώνει στα παιδιά που συμμετείχαν στο «14 ο Παιδικό Φεστιβάλ» που πραγματοποιήθηκε (28-29/6/) στην Πλαζ του ΕΟΤ και συγκεκριμένα στο εργαστήριο πηλού «Pot Cycle» με υπεύθυνη την κ. Γαβριέλλα Λαζούρα ότι τα κεραμικά που κατασκεύασαν μετά την σχετική επεξεργασία (ψήσιμο) είναι έτοιμα για να τα παραλάβουν οι μικροί καλλιτέχνες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τηλέφωνο : 28410 -89513 για να ενημερωθούν ή να προσέρχονται στο παλιό Δημαρχείο (οδός Ρ. Καπετανάκη 7) για να παραλαμβάνουν τα έργα τους.

Προβολές ταινιών στο κινηματοθέατρο «Χριστίνα»

Με την ταινία: «Το Μίσος», συνεχίζονται οι εβδομαδιαίες προβολές επιλεγμένων ταινιών που διοργανώνει κάθε καλοκαίρι η «Λέσχη Κινηματογράφου Αγίου Νικολάου» σε συνεργασία με την Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου (Δ.Α.Ε.Α.Ν).

Θερινό Κινηματοθέατρο «ΧΡΙΣΤΙΝΑ» Άγιος Νικόλαος

«Το Μίσος» (Κοινωνικό δράμα)

Μετά από μια χαοτική νύχτα ταραχών σε ένα περιθωριακό προάστιο του Παρισιού, τρεις νεαροί φίλοι, ο Βινζ, ο Ουμπέρ και ο Σαΐντ, περιπλανώνται άπραγοι περιμένοντας νέα για την κατάσταση της υγείας ενός κοινού τους φίλου, ο οποίος έχει τραυματιστεί σοβαρά κατά την αντιπαράθεσή του με την αστυνομία.

Η αγέραστη ταινία-σύμβολο του Ματιέ Κασοβίτς που έστρεψε για πρώτη φορά το βλέμμα στο περιθώριο της Γαλλικής πρωτεύουσας, βραβεύτηκε για τη σκηνοθεσία της στο Φεστιβάλ Καννών και έγινε σημείο αναφοράς μιας ολόκληρης νεανικής κουλτούρας που μέχρι και σήμερα βρίσκει σε αυτήν τη φωνή της.

Τριάντα χρόνια μετά την πρώτη της προβολή, παραμένει ηχηρά επίκαιρη.

Ημέρα – Ώρα προβολής

Τρίτη 19/08 (21:00)

Διάρκεια: 1 ώρα & 38 λεπτά

Καταλληλότητα: Κατάλληλο άνω των 15 ετών

Γενική Είσοδος: 5€

Κλείστε online το εισιτήριό σας εδώ: https://www.ticketbox.gr/ekdilosi/la-haine-cine-

christina/

Επίσης στο Θερινό Κινηματοθέατρο «ΧΡΙΣΤΙΝΑ» προβάλλονται οι ταινίες : «Και Μετά Δεν Έμεινε Κανένας», «Alphaville», «Ζυλ Και Τζιμ».

«Και Μετά Δεν Έμεινε Κανένας» (εγκληματικό μυστήριο)

Οκτώ άγνωστοι μεταξύ τους άνθρωποι με ένοχο παρελθόν, προσκαλούνται σε μια απομονωμένη βίλα σε νησί, μαζί με ένα ζευγάρι υπηρέτες. Οι οικοδεσπότες δεν εμφανίζονται ποτέ, ενώ σύντομα ξεκινά μια αλυσίδα φόνων που φαίνεται να ακολουθεί κατά γράμμα ένα ανατριχιαστικό παιδικό τραγουδάκι. Με την επικοινωνία

με τον έξω κόσμο αποκομμένη, ο πανικός και η καχυποψία κατακλύζουν τους επισκέπτες, καθώς αντιλαμβάνονται ότι ο δολοφόνος βρίσκεται ανάμεσά τους.

Ώρα προβολής (21:00)

Κυριακή 17/08

Διάρκεια: 1 ώρα & 37 λεπτά

Καταλληλότητα: Κατάλληλο άνω των 12 ετών

Γενική Είσοδος: 5€

Κλείστε online το εισιτήριό σας εδώ: https://www.ticketbox.gr/ekdilosi/and-then-

there-were-none/

«Ζυλ Και Τζιμ» (Ασιθηματικό δράμα)

Δύο φίλοι στο Παρίσι του 1914, λίγο πριν τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Αυστριακός συγγραφέας Ζυλ και ο Γάλλος διανοούμενος Τζιμ, ερωτεύονται την παρορμητική και με ελεύθερο πνεύμα Κατρίν, η οποία αν και παντρεύεται τον Τζιμ έχει ως εραστή της τον Ζυλ. Οι τρεις τους θα προσπαθήσουν να συνυπάρξουν σε μια αντισυμβατική τριγωνική σχέση.

Ο ρομαντισμός του Ροσέ συναντά εκείνον του Τριφό σε μια ταινία- φάρο της γαλλικής νουβέλ βαγκ.

Ώρα προβολής (21:00)

Δευτέρα 18/08

Διάρκεια: 1 ώρα & 45 λεπτά

Καταλληλότητα: Κατάλληλο άνω των 15 ετών

Γενική Είσοδος: 5€

Κλείστε online το εισιτήριό σας εδώ: https://www.ticketbox.gr/ekdilosi/jules-jim/

«Alphaville» (αστυνομικό επιστημονικής φαντασίας)

Σε ένα απροσδιόριστο μέλλον, ο μυστικός πράκτορας Λέμι Κόσιον φτάνει στη διαστημική την πόλη του Αλφαβίλ. Υποδυόμενος τον δημοσιογράφο και αναζητώντας έναν συνάδελφό του, ο Λέμι προσπαθεί να ελευθερώσει τους κατοίκους της πόλης από τον τυραννικό δεσπότη που έχει κατασκευάσει τον παντοδύναμο υπολογιστή Άλφα-60, που έχει επιβάλει την αυταρχική τεχνοκρατική εξουσία του απαγορεύοντας κάθε συναίσθημα.

Μία ταινία επιστημονικής φαντασίας του Ζαν-Λικ Γκοντάρ, εμβληματική ανάμεσα στη σπουδαία φιλμογραφία του σκηνοθέτη, καιεπιδραστική όσο ελάχιστες στο είδος της.

Χρυσή Άρκτος στο φεστιβάλ Βερολίνου του 1965.

Ώρα προβολής (21:00)

Σάββατο 16/08 και

Τετάρτη 20/08

Διάρκεια: 1 ώρα & 39 λεπτά

Γενική Είσοδος: 5€

Καταλληλότητα: Κατάλληλο άνω των 12 ετών

Κλείστε online το εισιτήριό σας εδώ: https://www.ticketbox.gr/ekdilosi/alphaville/

Στο κινηματοθέατρο «Δρήρος» της Νεάπολης οι προβολές θα συνεχιστούν

από 21 Αυγούστου 2025.