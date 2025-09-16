ΙDF και Νετανιάχου επιβεβαίωσαν ότι το Ισραήλ ξεκίνησε το κύριο μέρος της χερσαίας επιχείρησης στην πόλη της Γάζας – Τουλάχιστον 62 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από το πρωί της Τρίτης.
Οι IDF επιβεβαιώνουν την έναρξη χερσαίας επιχείρησης στην πόλη της Γάζας, με το Ισραήλ να προχωρά στο σχέδιο κατάληψής της, όπως είχε ανακοινώσει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.
Ο ισραηλινός στρατός έδωσε εντολή στους Παλαιστίνιους να φύγουν από την πόλη μέσω της οδού Ρασίντ.
Την ίδια ώρα, επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών καταγγέλλει εξελισσόμενη γενοκτονία στη Γάζα με υποκινητή τον Νετανιάχου.
Δραματικές ώρες στην πόλη της Γάζας – Κλιμακώνουν την επίθεση με χερσαία εισβολή οι IDF – Βομβάρδισαν την Υεμένη