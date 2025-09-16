Διεθνή

Δραματικές ώρες στην πόλη της Γάζας – Κλιμακώνουν την επίθεση με χερσαία εισβολή οι IDF – Βομβάρδισαν την Υεμένη

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

ΙDF και Νετανιάχου επιβεβαίωσαν ότι το Ισραήλ ξεκίνησε το κύριο μέρος της χερσαίας επιχείρησης στην πόλη της Γάζας – Τουλάχιστον 62 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από το πρωί της Τρίτης.

Liveblog Νατάσα Ρουγγέρη

Οι IDF επιβεβαιώνουν την έναρξη χερσαίας επιχείρησης στην πόλη της Γάζας, με το Ισραήλ να προχωρά στο σχέδιο κατάληψής της, όπως είχε ανακοινώσει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο ισραηλινός στρατός έδωσε εντολή στους Παλαιστίνιους να φύγουν από την πόλη μέσω της οδού Ρασίντ.

Την ίδια ώρα, επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών καταγγέλλει εξελισσόμενη γενοκτονία στη Γάζα με υποκινητή τον Νετανιάχου.

Δείτε live

Όλες οι εξελίξεις στο in

Δραματικές ώρες στην πόλη της Γάζας – Κλιμακώνουν την επίθεση με χερσαία εισβολή οι IDF – Βομβάρδισαν την Υεμένη

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ισραήλ: Ξεκίνησε την επιχείρηση για την κατάληψη...

0
Μαζικοί βομβαρδισμοί, σε κίνδυνο οι ζωές των Ισραηλινών ομήρων...

Γάζα: Το Ισραήλ χρησιμοποιεί μη συμβατικά όπλα...

0
Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε τονίζει ότι το Ισραήλ επιδιώκει να...

Ισραήλ: Ξεκίνησε την επιχείρηση για την κατάληψη...

0
Μαζικοί βομβαρδισμοί, σε κίνδυνο οι ζωές των Ισραηλινών ομήρων...

Γάζα: Το Ισραήλ χρησιμοποιεί μη συμβατικά όπλα...

0
Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε τονίζει ότι το Ισραήλ επιδιώκει να...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ισραήλ: Ξεκίνησε την επιχείρηση για την κατάληψη της Γάζας
ΠΚ team
ΠΚ team
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Μητσοτάκης προς Εκκλησία Κρήτης: Η τροπολογία δεν αλλάζει – Σε αδιέξοδο ο Αμφιλόχιος

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΜΕΓΑΡΟ ΜΑΞΙΜΟΥ-Σύμφωνα με πληροφορίες του vimaorthodoxias.gr, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος...

Ο Δήμος Ρεθύμνης συμμετέχει δυναμικά και φέτος στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας.

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ενεργή συμμετοχή του Δήμου Ρεθύμνης στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας...

Δήμος Ηρακλείου:Στιγμές συγκίνησης στην παρουσίαση της Αναμνηστικής Έκδοσης της έκθεσης κειμηλίων «1923-2023: Ένας Αιώνας. Μια Κοινωνία. Ηράκλειο: Ο Τόπος που μας ένωσε»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Κηποθέατρο «Μάνος Χατζιδάκις», το...

Χανιά:Ο Δήμος Καντάνου-Σελίνου γιορτάζει και τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
✨🚶‍♀️ Ο Δήμος Καντάνου – Σελίνου σας προσκαλεί σε...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST