Ρόμπερντ Ρέντφορντ: Υπήρξε ο γόης του Χόλιγουντ – Η σχέση του με την Κρήτη

Ξανθός, γαλανομάτης και γόης του Χόλιγουντ υπήρξε ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, που «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025 στο σπίτι του στην πολιτεία της Γιούτα.
Ο Ρόμπερτς Ρέντφορντ, εκτός από ωραίος και είδωλο του κινηματογράφου, ήταν ταυτόχρονα ακτιβιστής και ένας από τους πιο εμβληματικούς ηθοποιούς της γενιάς του. Αποτέλεσε για πολλές δεκαετίες και κρυφός πόθος αμέτρητων γυναικών σε ολόκληρο τον κόσμο.
Ο μοναδικός Χάμπελ από την κλασική ταινία αγάπης «Τα καλύτερά μας χρόνια», ο ώριμος αλλά απαράμιλλα γοητευτικός «Γητευτής των αλόγων», με το γοητευτικό του παρουσιαστικό, το ταλέντο του και το κύρος του, ο Ρέντφορντ έγινε το απόλυτο σύμβολο του «κλασικού Αμερικανού leading man».
Η πορεία του, που διήρκεσε περισσότερες από έξι δεκαετίες, άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμα του τόσο στο Χόλιγουντ όσο και στον ανεξάρτητο κινηματογράφο.
Ο Charles Robert Redford Jr. γεννήθηκε στις 18 Αυγούστου 1936 στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια. Τα νεανικά του χρόνια σημαδεύτηκαν από την αγάπη του για τις τέχνες, ενώ για μικρό διάστημα φοίτησε στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο. Η πραγματική του πορεία ξεκίνησε στο θέατρο, όπου έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο Μπρόντγουεϊ το 1959, πριν περάσει στις τηλεοπτικές σειρές και στη μεγάλη οθόνη.
Έχει αφήσει ανεξίτηλο στίγμα για ταινίες όπως Τα Καλύτερά μας Χρόνια, «Οι δύο ληστές», «Το Κεντρί», «Οι μέρες του Κόνδορα», «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου», ταινίες που σημάδεψαν το σινεμά.
Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, εκτός από ηθοποιός υπήρξε και πολύ καλός σκηνοθέτης.
Ρόμπερτς Ρέντφορντ και Κρήτη
Σε συνέντευξή του στο Greek Reporter, ο Ρέντφορντ είχε αποκαλύψει ότι έζησε για πέντε μήνες στο νησί, έξω από το Ηράκλειο. «Πήγα την οικογένειά μου εκεί στα μέσα του ’60, επειδή την αγαπούσα, είχα διαβάσει γι’ αυτή και ήθελα πολύ να πάω», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.
Αντίστοιχα, μιλώντας στο Βήμα, ο ίδιος είχε περιγράψει πώς το 1967 ταξίδεψε με την οικογένειά του στην Ευρώπη: «Ζήσαμε για έξι μήνες στην Ισπανία, σε μια μικρή πόλη στον Νότο ονόματι Μίχας, και μετά πήγαμε στην Ελλάδα. Πρώτα στο Ηράκλειο και μετά στην ενδοχώρα της Κρήτης». Δεν έκρυψε μάλιστα ότι προσπάθησε να πείσει την οικογένειά του να ζήσουν σε μια σπηλιά στα Μάταλα, ενώ εξομολογήθηκε ότι «λάτρευε την Ελλάδα και τους Έλληνες».
Σε νεότερη εξομολόγησή του στον δημοσιογράφο Γιώργο Σατσίδη για το MTV Greece, ο Ρέντφορντ θυμήθηκε έναν ολόκληρο μήνα «φανταστικών διακοπών» στην Κρήτη. «Την γύρισα όλη την Κρήτη, έμεινα στην Ελούντα και από εκεί εξερευνήσαμε όλες τις ομορφιές του νησιού», είπε, για να προσθέσει με συγκίνηση: «Πραγματικά έχω γυρίσει ολόκληρο τον πλανήτη και δεν έχω δει φιλοξενία σαν την κρητική».
Η σχέση του με την Ελλάδα, όπως την περιέγραφε ο ίδιος, συνδέεται με την κοσμοθεωρία του. «Ένιωσα ότι τα ταξίδια θα ήταν η πραγματική εκπαίδευσή μου. Δεν τα πήγαινα καλά στο σχολείο, βαριόμουν… κάτι μέσα μου μού είπε ότι η εκπαίδευσή μου βρισκόταν εκεί έξω, στον κόσμο, στις εμπειρίες από άγνωστους πολιτισμούς. Και αυτό έκανα», είχε πει στο Βήμα.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ