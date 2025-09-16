Στη φυλακή ο 47χρονος που απειλούσε και εξύβριζε τη σύζυγο του

Ήταν υπότροπος για τέταρτη φορά.
Το δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 47χρονος που απειλούσε και εξύβριζε τη σύζυγο του, η οποία αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει το panic button, προκειμένου να ειδοποιήσει τις αρχές.
Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης 20 μηνών εκ των οποίων τους 4 θα εκτίσει και οι υπόλοιποι με αναστολή.
Ο 47χρονος είναι υπότροπος για τέταρτη φορά και είχε γίνει εφιάλτης για την πρώην σύζυγο του, την οποία παρακολουθούσε και την απειλούσε.
Το βράδυ της Δευτέρας ο 47χρονος, όπως έχει ήδη γράψει το patris.gr, επισκέφτηκε και πάλι το σπίτι της 45χρονης και άρχισε να την απειλεί. Εκείνη ενεργοποίηση το panic button, με τους αστυνομικούς του Α Αστυνομικού Τμήματος να σπεύδουν στο σημείο και να τον συλλαμβάνουν.
