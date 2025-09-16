ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Στη φυλακή ο 47χρονος που απειλούσε και εξύβριζε τη σύζυγο του

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Ήταν υπότροπος για τέταρτη φορά.

Το δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 47χρονος που απειλούσε και εξύβριζε τη σύζυγο του, η οποία αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει το panic button, προκειμένου να ειδοποιήσει τις αρχές.

Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης 20 μηνών εκ των οποίων τους 4 θα εκτίσει και οι υπόλοιποι με αναστολή.

Ο 47χρονος είναι υπότροπος για τέταρτη φορά και είχε γίνει εφιάλτης για την πρώην σύζυγο του, την οποία παρακολουθούσε και την απειλούσε.

Το βράδυ της Δευτέρας ο 47χρονος, όπως έχει ήδη γράψει το patris.gr, επισκέφτηκε και πάλι το σπίτι της 45χρονης και άρχισε να την απειλεί. Εκείνη ενεργοποίηση το panic button, με τους αστυνομικούς του Α Αστυνομικού Τμήματος να σπεύδουν στο σημείο και να τον συλλαμβάνουν.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

«Μην με αφήνεις πίσω – Don’t Leave...

0
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τη νόσο Alzheimer. Με...

Τη Δευτέρα η πρώτη σε επίπεδο Κρήτης...

0
Τους καταλογίζεται ότι παρουσίαζαν εικονικά μισθωτήρια για να πάρουν...

«Μην με αφήνεις πίσω – Don’t Leave...

0
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τη νόσο Alzheimer. Με...

Τη Δευτέρα η πρώτη σε επίπεδο Κρήτης...

0
Τους καταλογίζεται ότι παρουσίαζαν εικονικά μισθωτήρια για να πάρουν...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Παραλίγο τραγωδία στη Γαύδο – Ένας ψαράς διέσωσε μετανάστες με το καΐκι του
Επόμενο άρθρο
Ρόμπερντ Ρέντφορντ: Υπήρξε ο γόης του Χόλιγουντ – Η σχέση του με την Κρήτη
ΠΚ team
ΠΚ team
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Λιποπρωτεΐνη(a) [Lp(a)]: Ένας υποτιμημένος καρδιαγγειακός παράγοντας κινδύνου

ΠΚ team ΠΚ team -
*Το άρθρο υπογράφει η Δρ. Χρυσούλα Φραγκιαδάκη, Καρδιολόγος, Ιατρός ΕΣΥ. Πόσες...

Ευρώ: Σημείωσε τη μεγαλύτερη άνοδο των τελευταίων τέσσαρων χρόνων

ΠΚ team ΠΚ team -
Ενόψει της επικείμενης μείωσης των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή...

Δραματικές ώρες στην πόλη της Γάζας μετά τη χερσαία εισβολή των IDF – «Ο Τραμπ με κάλεσε στον Λευκό Οίκο σε δύο εβδομάδες», λέει...

ΠΚ team ΠΚ team -
ΙDF και Νετανιάχου επιβεβαίωσαν ότι το Ισραήλ ξεκίνησε το...

«Μην με αφήνεις πίσω – Don’t Leave me Behind»: Πρεμιέρα ταινίας και εκδήλωση για το Αλτσχάιμερ

ΠΚ team ΠΚ team -
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τη νόσο Alzheimer. Με...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST