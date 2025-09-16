Παραλίγο τραγωδία στη Γαύδο – Ένας ψαράς διέσωσε μετανάστες με το καΐκι του

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης.
Παραλίγο να σημειωθεί το πρωί της Τρίτης (16/09) στη Γαύδο, όταν φουσκωτή λέμβος στην οποία επέβαιναν 30 μετανάστες ανάμεσά τους 4 γυναίκες με 2 παιδιά, βούλιαξε λίγο πριν φτάσει στο νησί, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες της ΕΡΤ.
Στο Λιμενικό σώμα σήμανε συναγερμός, ενώ για βοήθεια έσπευσε και ένας ψαράς από τη Γαύδο με το καϊκι του, ο οποίος και περισυνέλεξε τα 25 από τα 30 άτομα που είναι όλοι καλά στην υγεία τους.
Οι άλλοι 5 κατάφεραν να βγουν κολυμπώντας σε απόκρημνη ακτή κοντά στην παραλία Τρυπητή και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του νησιού. Ο ψαράς μετέφερε τους 25 μετανάστες στο λιμάνι Καραβέ της Γαύδου, όπου μαζί με τους 100 που βγήκαν χθες με άλλη λέμβο στο νησί, επιβιβάστηκαν στο πλοίο της γραμμής με προορισμό την Κρήτη, προκειμένου να μεταφερθούν κι αυτοί στην Αγυιά.
