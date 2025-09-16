Δραματικές ώρες στην πόλη της Γάζας μετά τη χερσαία εισβολή των IDF – «Ο Τραμπ με κάλεσε στον Λευκό Οίκο σε δύο εβδομάδες», λέει ο Νετανιάχου

ΙDF και Νετανιάχου επιβεβαίωσαν ότι το Ισραήλ ξεκίνησε το κύριο μέρος της χερσαίας επιχείρησης στην πόλη της Γάζας – Τουλάχιστον 106 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από το πρωί της Τρίτης – Δική του βιομηχανία όπλων ετοιμάζει ο Νετανιάχου.
Οι IDF επιβεβαίωσαν την έναρξη χερσαίας επιχείρησης στην πόλη της Γάζας, με το Ισραήλ να προχωρά στο σχέδιο κατάληψής της, όπως είχε ανακοινώσει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.
Ο ισραηλινός στρατός έδωσε εντολή στους Παλαιστίνιους να φύγουν από την πόλη μέσω της οδού Ρασίντ, ωστόσο, οι παλαιστινιακές αρχές στην Γάζα ανακοίνωσαν ότι πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι παραμένουν «ριζωμένοι στη γη τους».
Την ίδια ώρα, επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών καταγγέλλει εξελισσόμενη γενοκτονία στη Γάζα με υποκινητή τον Νετανιάχου, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει πως… δεν ξέρει τίποτα.
Λίγο πριν τις 20:30 ώρα Ελλάδας, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έκανε τηλεοπτικές δηλώσεις σε ζωντανή μετάδοση, με τις οποίες αρκέστηκε να περιγράψει την «ανθηρή» – παρά τον πόλεμο – ισραηλινή οικονομία, ενώ κάλεσε διεθνείς επενδυτές στη χώρα του.
Στη συνέχεια, ανέφερε ότι το Ισραήλ θα δημιουργήσει μια «ανεξάρτητη βιομηχανία όπλων», που θα μπορεί να «αντέξει τους διεθνείς πολιτικούς περιορισμούς», απαντώντας εμμέσως πλην σαφώς τόσο στην ΕΕ, όσο και σε μεμονωμένα κράτη, που απειλούν τη χώρα του με κυρώσεις.
Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο Νετανιάχου δήλωσε πως 400.000 κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει την πόλη της Γάζας, ενώ ανακοίνωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τον κάλεσε στον Λευκό Οίκο σε δύο εβδομάδες.
