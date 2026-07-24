Δύο χρόνια λειτουργίας του Κέντρου Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) του Δήμου Χανίων

761 ωφελούμενοι & περισσότερες από 4.000 ενέργειες υποστήριξης με επίκεντρο τον άνθρωπο

Δύο χρόνια ουσιαστικής κοινωνικής παρέμβασης, στήριξης και ένταξης πολιτών τρίτων χωρών συμπληρώνει το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) του Δήμου Χανίων. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, στην Αίθουσα Τύπου του Δημαρχείου Χανίων Συνέντευξη Τύπου, κατά την οποία παρουσιάστηκε ο απολογισμός της λειτουργίας της δομής και το κοινωνικό της αποτύπωμα.

Τη συνέντευξη παραχώρησαν η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Ελένη Ζερβουδάκη, και η Συντονίστρια και Κοινωνική Λειτουργός του Κέντρου Ένταξης Μεταναστών, Ζένια Ζέτσεβα.

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής κατά την τοποθέτησή της χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική τη λειτουργία του ΚΕΜ, επισημαίνοντας ότι αποτελεί δομή της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, η οποία υπηρετεί καθημερινά την εξυπηρέτηση, την κοινωνική ένταξη και τη συμπερίληψη των πολιτών τρίτων χωρών, που διαμένουν νόμιμα στον Δήμο Χανίων. «Αυτό που θέλω να καταθέσω είναι η σημαντικότητα της λειτουργίας του Κέντρου, γιατί έχει τη δυνατότητα να συμπεριλάβει όλους αυτούς τους ανθρώπους στην αγκαλιά των δημοτών και να ενσωματωθούν πλήρως στην κοινωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η κα. Ζερβουδάκη στάθηκε στη στενή συνεργασία των εξειδικευμένων στελεχών του ΚΕΜ με τους ωφελούμενους, υπογραμμίζοντας ότι η προσφορά της υπηρεσίας αποτυπώνεται όχι μόνο στους αριθμούς, αλλά κυρίως στην καθημερινότητα των ανθρώπων, που στηρίζει. Όπως τόνισε, μέσα στα δύο χρόνια λειτουργίας του Κέντρου υλοποιήθηκαν μαθήματα ελληνικής γλώσσας, υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης, καθώς και πλήθος δράσεων κοινωνικής ένταξης και ευαισθητοποίησης, όπως εκθέσεις, ημερίδες και συνεργασίες με φορείς της πόλης.

Από την πλευρά της, η Συντονίστρια και Κοινωνική Λειτουργός του ΚΕΜ, Ζένια Ζέτσεβα, παρουσίασε τα βασικά στοιχεία του απολογισμού της διετίας, αναφέροντας ότι το Μητρώο του Κέντρου αριθμεί πλέον 761 εγγεγραμμένους ωφελούμενους, εκ των οποίων το 65% είναι άνδρες και το 35% γυναίκες. Οι περισσότεροι προέρχονται από την Αλβανία, τη Συρία, την Αίγυπτο, το Μαρόκο και την Παλαιστίνη, ενώ συνολικά οι ωφελούμενοι προέρχονται από δεκάδες διαφορετικές χώρες.

Η κα Ζέτσεβα επεσήμανε ακόμη ότι η ζήτηση για τις υπηρεσίες του ΚΕΜ αυξάνεται διαρκώς, καθώς οι ενέργειες του προσωπικού παρουσίασαν αύξηση κατά 30% από το 2024 στο 2025 και κατά 39% το πρώτο εξάμηνο του 2026, σε σχέση με το αντίστοιχο

διάστημα του προηγούμενου έτους. Όπως εξήγησε, τα συχνότερα αιτήματα αφορούν στην υποστήριξη για το Επίδομα Στέγασης και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, τα μαθήματα

ελληνικής γλώσσας, τα νομιμοποιητικά έγγραφα και την ολοκληρωμένη ψυχοκοινωνική στήριξη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του απολογισμού, μέσα στη διετία πραγματοποιήθηκαν συνολικά 4.088 ενέργειες υποστήριξης, ενώ μόνο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 είχαν ήδη καταγραφεί 1.391 ενέργειες. Παράλληλα, 98 άνθρωποι παρακολούθησαν δωρεάν μαθήματα ελληνικής γλώσσας, αριθμός που αυξάνεται σταθερά κάθε χρόνο, επιβεβαιώνοντας ότι η εκμάθηση της γλώσσας αποτελεί βασικό εργαλείο κοινωνικής ένταξης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη συνεργασία, που αναπτύχθηκε με το Αγροτικό Κατάστημα Κράτησης Αγιάς, όπου για έξι μήνες το ΚΕΜ παρείχε μαθήματα ελληνικής γλώσσας και υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης στους κρατούμενους.

Η κα Ζέτσεβα υπογράμμισε επίσης ότι το Κέντρο έχει υλοποιήσει μέχρι σήμερα 16 δράσεις στην τοπική κοινωνία, όπως ψυχοπαιδαγωγικά εργαστήρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις, εκθέσεις, ημερίδες και δράσεις ευαισθητοποίησης, ενώ έχει αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών με δημόσιους φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα, κοινωνικές δομές και πολιτιστικούς οργανισμούς.

Κλείνοντας, η Συντονίστρια του ΚΕΜ τόνισε ότι πίσω από κάθε στατιστικό στοιχείο βρίσκονται πραγματικές ανθρώπινες ιστορίες. «Πίσω από όλα τα νούμερα και πίσω από τα στατιστικά είναι οι δικοί μας άνθρωποι, είναι πορείες ζωής, διαδρομές ζωής, που είναι ουσιαστικά η καρδιά της υπηρεσίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.