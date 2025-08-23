Διεθνή

Δύο εβδομάδες διορία στον Πούτιν δίνει ξανά ο Τραμπ

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Καμία ένδειξη προόδου στις συνομιλίες για την Ουκρανία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι θα δώσει στον Βλαντίμιρ Πούτιν «δύο εβδομάδες» διορία, παρατείνοντας περαιτέρω την προθεσμία του για πιθανές συνέπειες κατά της Μόσχας, αφού προέτρεψε τον Ρώσο ηγέτη να συναντηθεί με τον Ουκρανό ομόλογό του με την ελπίδα να τερματιστεί ο πόλεμος. Ο Αμερικανός πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου του CNN σχετικά με το ενδεχόμενο να μην πράξει τίποτα αν ο Πούτιν δεν προσέλθει σε διάλογο, δήλωσε: «Θα δούμε. Θα δω ποιος φταίει».

Ο Τραμπ διευκρίνισε ότι αν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι, θα τους κατανοήσει, επιμένοντας πως γνωρίζει «ακριβώς τι κάνει». «Θα δούμε αν θα πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση, θα είναι ενδιαφέρον. Και αν δεν γίνει, γιατί δεν έγινε; Γιατί τους είπα να γίνει» τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι σε δύο εβδομάδες θα έχει λάβει τις αποφάσεις του. «Θα ξέρω προς ποια κατεύθυνση θα κινηθώ, σημειώνοντας ότι το χρονοδιάγραμμα που θέτει αφορά τη βούληση του Πούτιν να συμβάλει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Οι δηλώσεις του έγιναν ενώ η δυναμική για ειρηνευτικές συνομιλίες δείχνει να έχει παγώσει, με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, να δηλώνει ότι δεν υπάρχουν σχέδια για συνάντηση των δύο ηγετών.

Την περασμένη εβδομάδα ο Τραμπ είχε συναντηθεί με τον Πούτιν στην Αλάσκα, ενώ φιλοξένησε τον Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο. Στο πλαίσιο αυτό είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας διμερούς συνάντησης Μόσχας – Κιέβου, την οποία στη συνέχεια θα μπορούσε να ακολουθήσει τριμερής συνάντηση με τη δική του παρουσία.

«Ήθελα να έχουν συνάντηση οι δύο τους. Θα μπορούσα να είμαι κι εγώ εκεί, αλλά πολλοί πιστεύουν ότι δεν θα βγει τίποτα. Μου λένε “πρέπει να είσαι εκεί”. Ίσως έχουν δίκιο, ίσως όχι. Στο μεταξύ όμως, άνθρωποι συνεχίζουν να πεθαίνουν», ανέφερε ο Τραμπ.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ελλάδα και 24 ακόμη χώρες καταδικάζουν τους...

0
Στην κοινή δήλωση που υπογράφει και η Ύπατη εκπρόσωπος...

Λιμός στη Γάζα: Πώς η IPC κατέληξε...

0
Πάνω από 1,5 εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν από υποσιτισμό και...

Ελλάδα και 24 ακόμη χώρες καταδικάζουν τους...

0
Στην κοινή δήλωση που υπογράφει και η Ύπατη εκπρόσωπος...

Λιμός στη Γάζα: Πώς η IPC κατέληξε...

0
Πάνω από 1,5 εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν από υποσιτισμό και...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ελλάδα και 24 ακόμη χώρες καταδικάζουν τους ισραηλινούς εποικισμούς ανατολικά της Ιερουσαλήμ – Κοινή δήλωση ζητά άμεση ανάκληση του σχεδίου
ΠΚ team
ΠΚ team
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Τραγωδία στους Παξούς: “Είμαι έτοιμη να πεθάνω” – Συγκλονίζει η γιαγιά της 4χρονης που πνίγηκε σε πισίνα

ΠΚ team ΠΚ team -
Η μητέρα, ο πατέρας και ο παππούς του 4χρονου...

Νέος βανδαλισμός στον ξενώνα «Θαλπωρή» – Στο στόχαστρο για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα (pics)

ΠΚ team ΠΚ team -
Η Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου καταδικάζει τον βανδαλισμό...

Συναγερμός για απόπειρες εξαπάτησης καταναλωτών μέσω e-mail – Προειδοποίηση από την Ένωση Καταναλωτών Κρήτης

ΠΚ team ΠΚ team -
Η Ένωση Καταναλωτών Κρήτης προειδοποιεί για απόπειρες ηλεκτρονικής εξαπάτησης...

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Κρήτης αύριο Κυριακή 24 Αυγούστου

ΠΚ team ΠΚ team -
Οι περιοχές και οι ώρες που θα σημειωθεί διακοπή...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST