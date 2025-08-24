Διεθνή

Βομβαρδίζεται από το Ισραήλ η πρωτεύουσα των Χούθι της Υεμένης

Σε απάντηση της πυραυλικής επίθεσης προς το Ισραήλ.

Την πρωτεύουσα των Χούθι της Υεμένης, Σαναά, βομβάρδισε η ισραηλινή αεροπορία το απόγευμα της Κυριακής, όπως επιβεβαίωσε η εφημερίδα Jerusalem Post από πηγές ασφαλείας.

Οι επιδρομές στόχευσαν μια περιοχή κοντά στο προεδρικό συγκρότημα, σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και τοποθεσίες όπου οι Χούθι ενδέχεται να διατηρούν βαλλιστικούς πυραύλους.

Μια πηγή ασφαλείας επιβεβαίωσε ότι το Ισραήλ πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές στη Σαναά σε απάντηση στην εκτόξευση πυραύλου την Παρασκευή από τους Χούθι προς ισραηλινό έδαφος.

Στο παρελθόν, οι περισσότερες ισραηλινές αντεπιθέσεις είχαν γίνει εναντίον της πόλης-λιμάνι Χοντέιντα της Υεμένης, με στόχο να περιορίσουν την οικονομία τους και την ικανότητά τους να ανεφοδιάζονται με όπλα.

Ωστόσο, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έχουν επίσης επιτεθεί στο παρελθόν στη Σαναά, ειδικά στο διεθνές αεροδρόμιο.

Η Jerusalem Post αναφέρει ότι υπάρχει μια ισχυρή ώθηση από τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες για την καλύτερη κατανόηση των τρόπων μείωσης της απειλής των Χούθι, αλλά και ότι οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες προσπαθούν να καλύψουν το χαμένο έδαφος, αφού αγνόησαν ως επί το πλείστον την Υεμένη μέχρι αυτόν τον πόλεμο.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Δύο εβδομάδες διορία στον Πούτιν δίνει ξανά...

0
Καμία ένδειξη προόδου στις συνομιλίες για την Ουκρανία. Ο Ντόναλντ...

Ελλάδα και 24 ακόμη χώρες καταδικάζουν τους...

0
Στην κοινή δήλωση που υπογράφει και η Ύπατη εκπρόσωπος...

