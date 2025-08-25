Διεθνή

Ενεργή συμμετοχή της Ελλάδας στην κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών σε Ισπανία και Πορτογαλία

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Ο Γιάννης Κεφαλογιάννης με ανάρτηση του, ενημέρωσε για τις δυνάμεις που επιχειρούν στην Ευρώπη.

Στην κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών που κατακαίνε την Ισπανία και την Πορτογαλία συνδράμουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

«Η Ελλάδα, στο πλαίσιο του πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοϋποστήριξης προς τις πληγείσες χώρες, συνδράμει ενεργά στις επιχειρήσεις κατάσβεσης των μεγάλων δασικών πυρκαγιών που μαίνονται σε Ισπανία και Πορτογαλία, μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM)», έγραψε σε ανάρτησή του ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Όπως έγραψε ο υπουργός, «Στην Πορτογαλία επιχειρούν ήδη δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair CL-415, ενισχύοντας τις εναέριες επιχειρήσεις πυρόσβεσης. Παράλληλα, στην Ισπανία επιχειρούν 20 Δασοκομάντος των Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ)».

Και συνεχίζει: «Τόσο τα Canadair όσο και η ομάδα της ΕΜΟΔΕ θα παραμείνουν στις περιοχές αυτές έως τις 28 Αυγούστου, συνεχίζοντας να ενισχύουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης. Η μάχη με την κλιματική κρίση δεν έχει σύνορα. Στηριζόμαστε στις αρχές της συνεργασίας, της αλληλεγγύης και της ενότητας, για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος».

 

neakriti.gr

Βομβαρδίζεται από το Ισραήλ η πρωτεύουσα των...

0
Σε απάντηση της πυραυλικής επίθεσης προς το Ισραήλ. Την πρωτεύουσα...

Δύο εβδομάδες διορία στον Πούτιν δίνει ξανά...

0
Καμία ένδειξη προόδου στις συνομιλίες για την Ουκρανία. Ο Ντόναλντ...

Βομβαρδίζεται από το Ισραήλ η πρωτεύουσα των...

0
Σε απάντηση της πυραυλικής επίθεσης προς το Ισραήλ. Την πρωτεύουσα...

Δύο εβδομάδες διορία στον Πούτιν δίνει ξανά...

0
Καμία ένδειξη προόδου στις συνομιλίες για την Ουκρανία. Ο Ντόναλντ...
ΠΚ team
ΠΚ team
