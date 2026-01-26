Αναζήτηση
ΔΥΠΑ: Σήμερα η πρεμιέρα για το νέο ειδικό πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση.

Σήμερα κάνει πρεμιέρα ένα νέο ειδικό πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ για ανέργους.

Πρόκειται για το πρόγραμμα το οποίο φέρει τον τίτλο «Αρχές Βιοασφάλειας και Εφαρμογή Κατάλληλων Πρακτικών σε Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις», υλοποιείται σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και το οποίο θα “τρέξει” σήμερα .

Επίσης επισημαίνεται πως το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 50 ωρών και θα υλοποιηθεί από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Λάρισας της ΔΥΠΑ, μέσω εξ αποστάσεως εκπαίδευσηςκαι ο στόχος του είναι:

να μειωθεί ο κίνδυνος εξάπλωσης ζωονόσων

να ενισχυθεί η παραγωγικότητα των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων

να προστατευθεί η δημόσια υγεία και η αγροδιατροφική αλυσίδα.

Η ενίσχυση των κτηνοτροφικών μονάδων της Θεσσαλίας με κατάλληλα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την πρόληψη και την αποτελεσματική διαχείριση υγειονομικών κινδύνων, καθώς και για τη συνολική ανθεκτικότητα του αγροδιατροφικού τομέα της περιοχής

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1.Δικαιούχοι

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν 250 άνεργοι, ηλικίας 18 ετών και άνω, μόνιμοι κάτοικοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

2.Παροχές προς τους ωφελούμενους

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν:

Εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ καθαρά ανά ώρα κατάρτισης

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος

Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης από το ΚΔΒΜ Λάρισας της ΔΥΠΑ μετά την ολοκλήρωσή του.

Επιπλέον, οι ωφελούμενοι αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στο επικείμενο Πιλοτικό Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας για 250 ανέργους στη Θεσσαλία, διάρκειας 6 μηνών, με μηνιαία αμοιβή 748 ευρώ και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.

 

http://Enikonomia.gr

