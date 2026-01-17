ΕΛΛΑΔΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Ξεκινά το πρόγραμμα για άνεργες μητέρες συνολικού ύψους 100 εκατ. ευρώ, μέσω gov.gr οι αιτήσεις

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Πρόκειται να δημιουργηθούν 5.000 νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και ακόμη 5.000 μερικής απασχόλησης.

Ένα νέο πρόγραμμα ενίσχυσης της γυναικείας απασχόλησης, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 100 εκατ. ευρώ υλοποιεί το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, με την υποβολή των αιτήσεων να ξεκινά σήμερα μέσω της πλατφόρμας του gov.gr.

Το πρόγραμμα διάρκειας 12 μηνών, με δυνατότητα επέκτασης τριών μηνών, αφορά στην επιχορήγηση ιδιωτικών επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων γυναικών, ηλικίας 18 ετών και άνω, με έμφαση σε μητέρες ανήλικων παιδιών ηλικίας έως 15 ετών.

Στο πλαίσιο αυτό πρόκειται να δημιουργηθούν 5.000 νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και ακόμη 5.000 μερικής απασχόλησης. Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 70 ή 80% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους της ωφελούμενης, με ανώτατο όριο είτε τα 879,20 ευρώ, είτε τα 1.004,80 ευρώ, είτε τα 680 ευρώ μηνιαίως.

Στην πρώτη περίπτωση ωφελούμενες είναι άνεργες, εγγεγραμμένες στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ έως δώδεκα μήνες, ενώ η δεύτερη κατηγορία αφορά μακροχρόνια άνεργες ή και μητέρες ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου, ηλικίας έως 15 ετών, ενώ στην τρίτη περίπτωση -για όλες τις κατηγορίες- ωφελούμενων γυναικών με καθεστώς μερικής απασχόλησης.

 

ΠΗΓΗ: protothema.gr

Προηγούμενο άρθρο
Πληρωμές συντάξεων Φεβρουαρίου 2026: Πότε πληρώνονται όλα τα Ταμεία
Επόμενο άρθρο
ΙΣΑ: Αύξηση περιστατικών βίας στις δημόσιες δομές υγείας
ΠΚ team
ΠΚ team
