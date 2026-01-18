ΕΛΛΑΔΑ

Ταΰγετος: Εντοπίστηκαν οι οκτώ ορειβάτες, μεταφέρονται σε καταφύγιο

Στους τραυματίες παρέχονται οι πρώτες βοήθειες και μεταφέρονται με φορείο από τις δυνάμεις προς το ορειβατικό καταφύγιο.

Σε εξέλιξη βρίσκεται, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η μεταφορά των μελών της ορειβατικής ομάδας, που είχαν εγκλωβιστεί σε δύσβατο σημείο κοντά στην κορυφή του Προφήτη Ηλία στον Ταΰγετο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν και προσέγγισαν τους 8 ορειβάτες και τους μεταφέρουν στο καταφύγιο ΕΟΣ Σπάρτης.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ειδοποιήθηκε γύρω στη μία μετά το μεσημέρι για την ομάδα των οκτώ ορειβατών που είχαν εγκλωβιστεί σε δυσπρόσιτο και δύσβατο σημείο κοντά στην κορυφή του Προφήτη Ηλία.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις είχαν επικοινωνία με τον επικεφαλής της ορειβατικής ομάδας ο οποίος τους ενημέρωσε ότι τέσσερα μέλη έχουν τραυματιστεί.

Για το λόγο αυτό κινητοποιήθηκε ελικόπτερο του ΕΚΣΕΔ, το οποίο ωστόσο δεν κατάφερε να προσεγγίσει λόγω ισχυρών ανέμων.

Για την επιχείρηση απεγκλωβισμού κινητοποιήθηκαν 89 πυροσβέστες με τις ορειβατικές ομάδες της 1ης και 6ης ΕΜΑΚ, την 9η ΕΜΟΔΕ και την 6η ΕΜΟΔΕ και την ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (drone) Πελοποννήσου.

 

