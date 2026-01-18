Θρίλερ στον Ταΰγετο για τον απεγκλωβισμό των οκτώ ορειβατών: Τέσσερις οι τραυματίες, απαιτείται αεροδιακομιδή
Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text
Ταΰγετος: Εντοπίστηκαν οι οκτώ ορειβάτες, μεταφέρονται σε...
Στους τραυματίες παρέχονται οι πρώτες βοήθειες και μεταφέρονται με...
Επιστρέφουν πέντε επιδόματα – «Ανάσα» στους μισθούς...
Νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας επαναφέρει συλλογικές συμβάσεις και...
Ταΰγετος: Εντοπίστηκαν οι οκτώ ορειβάτες, μεταφέρονται σε...
Στους τραυματίες παρέχονται οι πρώτες βοήθειες και μεταφέρονται με...
Επιστρέφουν πέντε επιδόματα – «Ανάσα» στους μισθούς...
Νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας επαναφέρει συλλογικές συμβάσεις και...
Subscribe
Popular
More like thisRelated
Ταΰγετος: Εντοπίστηκαν οι οκτώ ορειβάτες, μεταφέρονται σε καταφύγιο
ΠΚ team -
Στους τραυματίες παρέχονται οι πρώτες βοήθειες και μεταφέρονται με...
Επιστρέφουν πέντε επιδόματα – «Ανάσα» στους μισθούς με αυξήσεις έως 15%
ΠΚ team -
Νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας επαναφέρει συλλογικές συμβάσεις και...
Εγκαίνια νέων γραφείων και κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας της Περιφερειακής Αναπτυξιακής Εταιρείας Κρήτης ΑΕ
Σε θερμή κι εορταστική ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 16/1/2026...
Στ. Αρναουτάκης: «Πρόγραμμα 15 εκ. ευρώ από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας για κοινωνικές κατοικίες στην Κρήτη. Θετικό παράδειγμα οι πρωτοβουλίες του Δήμου Αγίου Βασιλείου»
Την έναρξη ενός νέου προγράμματος μέσω ΕΣΠΑ, ύψους 15...