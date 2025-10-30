ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Ε Π.Κ.Κρητης: “Ψήφισμα συμπαράστασης, στον Λιμενάρχη Χανίων, κ Νεκτάριο Γιαννουλακη “

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Έτσι δεν λειτουργεί η Δημοκρατία μας ,κ. Κικίλια!!!

Φωνή διαμαρτυρίας, σε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, υψώνει η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,μετά την απόφαση του Υπουργού κ.Κικιλια ,να απομακρύνει από την θέση του ,τον Λιμενάρχη Χανίων,με συνοπτικές διαδικασίες.κ.Νεκταριο Γιαννουλσκη.

Σε ψήφισμα που εξέδωσε το Δ.Σ της και έδωσε στην δημοσιότητα μεταξύ των.αλλων η Ένωση αναφέρει:

κύριε Υπουργέ,

Μας προκαλεί τεράστια θλίψη και ερωτηματικα.,ως κοινωνική συλλογικότητα Κρητης, ο τρόπος της άμεσης παύσης των καθηκόντων του ενος αξιοτατου στελέχους, του Λιμενικού Σώματος.

Σαυτήν την Χώρα που γεννήθηκε η Δημοκρατία ,που υπάρχουννομοι και θεσμοί και που οι πολίτες οφείλουν να σέβονται και να τηρούν, η Κυβέρνηση ,να αυθαιρετει από τον Υπουργό της στο πρόσωπο του Αξιού και καθόλα ακέραιου Αξιωματικού ,του Λιμενικού Σώματος;
Επιεικως απαραδεκτο!!!

Κύριε Υπουργέ ,

Οι τοπικοί φορείς μίλησαν και εμείς,ως Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, σημαντική κοινωνικη συλλογικότητα,
Σας.καλουμε να αρετε την αδικία και να αποκαταστήσετε τον Αξιωματικό του Λιμενικού Σώματος κ.Νεκταριο Γιαννουλακη άμεσα!!!
Με εκτίμηση
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
Ιωάννα Μελακη

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
