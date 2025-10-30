Στρατηγική ενίσχυση της τουριστικής αγοράς της Σκανδιναβίας από την Περιφέρεια Κρήτης

Η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής 2025, συμμετείχε με επιτυχία στο “Greek Tourism Workshop” που πραγματοποιήθηκε στην Κοπεγχάγη της Δανίας.

Η Σκανδιναβία αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αγορές για τον τουρισμό του νησιού. Οι 590.865 αφίξεις μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2025 επιβεβαιώνουν τη σταθερή προτίμηση των ταξιδιωτών από τη Δανία, τη Σουηδία, τη Νορβηγία και τη Φινλανδία προς την Κρήτη, η οποία παραμένει κορυφαίος προορισμός για ήλιο, θάλασσα καθώς και για αυθεντικές εμπειρίες φιλοξενίας.

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στη Δανία ενισχύει περαιτέρω την προβολή του νησιού στις αγορές της Βόρειας Ευρώπης, με στόχο τη διατήρηση και ενίσχυση της τουριστικής ροής από τη Σκανδιναβία την επόμενη χρονιά. Η παρουσία αυτή αναμένεται να συμβάλει στη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, στην αύξηση των αφίξεων και στην προώθηση θεματικών μορφών τουρισμού, όπως ο πολιτιστικός, ο γαστρονομικός και ο βιωματικός τουρισμός.

Στο πλαίσιο του workshop, η αντιπροσωπεία της Περιφέρειας Κρήτης πραγματοποίησε συναντήσεις με σημαντικούς tour operators, ταξιδιωτικά γραφεία και δημοσιογράφους από τη Δανία και τη νότια Σουηδία. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προβολή του πολιτιστικού και γαστρονομικού πλούτου της Κρήτης, των δραστηριοτήτων και των εναλλακτικών εμπειριών που προσφέρει το νησί πέρα από το καθιερωμένο μοντέλο “Ήλιος & Θάλασσα”, στοιχεία που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τους επισκέπτες από τις σκανδιναβικές χώρες.

Την Περιφέρεια Κρήτης στην δράση εκπροσώπησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Δρ. Κυριάκος Κώτσογλου, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τουρισμού Περιφέρειας Κρήτης Νίκος Αλεξάκης και η Προϊσταμένη του Τμήματος Τουρισμού Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου Μαρία Λαβδάκη.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας Κρήτης, Δρ. Κυριάκος Κώτσογλου δήλωσε: «Στην Δανία και την Κοπεγχάγη, στα πλαίσια της τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Κρήτης για το 2025-26 ούτε εμείς ήμασταν άγνωστοι, ούτε κι οι Δανοί πράκτορες σε εμάς. Παρουσιάσαμε την Κρήτη στην Σκανδιναβία που αποτελεί αγαπημένο τους προορισμό.

Πρόκειται για αγορές που πάντα θα είναι ανάμεσα στις κορυφαίες μας. Η πολύμορφη, η διαφορετική Κρήτη ταιριάζει απόλυτα με το Σκανδιναβικό μοντέλο και είμαστε σίγουροι ότι για μια ακόμα χρονιά, οι Δανοί θα επισκεφθούν ακόμα πιο πολύ, την Κρήτη, Παντού!!»