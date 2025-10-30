Χανιά:Επιμνημόσυνη τελετή «Remembrance Sunday – Κυριακή της Μνήμης»

επιμνημόσυνη τελετή «Remembrance Sunday – Κυριακή της Μνήμης»

που διοργανώνεται από την Βρετανική Κοινότητα της Κρήτης την Κυριακή

9 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 10:45 π.μ., στο Συμμαχικό Νεκροταφείο Σούδας,

στη μνήμη των θυμάτων των πολέμων που έπεσαν για την ελευθερία

σε όλο τον κόσμο, τιμητική εκδήλωση η οποία παραπέμπει επίσης

στην παύση του πυρός του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου (11/11/1918).