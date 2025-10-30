ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Επιμνημόσυνη τελετή «Remembrance Sunday – Κυριακή της Μνήμης»

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

επιμνημόσυνη τελετή «Remembrance Sunday – Κυριακή της Μνήμης»
που διοργανώνεται από την Βρετανική Κοινότητα της Κρήτης την Κυριακή
9 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 10:45 π.μ., στο Συμμαχικό Νεκροταφείο Σούδας,
στη μνήμη των θυμάτων των πολέμων που έπεσαν για την ελευθερία
σε όλο τον κόσμο, τιμητική εκδήλωση η οποία παραπέμπει επίσης
στην παύση του πυρός του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου (11/11/1918).

Ε Π.Κ.Κρητης: “Ψήφισμα συμπαράστασης, στον Λιμενάρχη Χανίων,...

0
Έτσι δεν λειτουργεί η Δημοκρατία μας ,κ. Κικίλια!!! Φωνή διαμαρτυρίας,...

Στρατηγική ενίσχυση της τουριστικής αγοράς της Σκανδιναβίας...

0
Η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής...

Ε Π.Κ.Κρητης: “Ψήφισμα συμπαράστασης, στον Λιμενάρχη Χανίων, κ Νεκτάριο Γιαννουλακη “
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
