«Έχει το καρναβάλι ιστορία;»: Μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Με αφορμή το βιβλίο του Νίκου Ποταμιάνου «Της Αναίδειας Θεάματα»

Εκδήλωση – συζήτηση με θέμα «Έχει το καρναβάλι ιστορία;» διοργανώνουν σήμερα Πέμπτη (05/02), στις 7 το απόγευμα, στο Κέντρο Επιστήμης και Πολιτισμού ΙΤΕ, Ηράκλειο, οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

Αφορμή για τη συζήτηση είναι το βιβλίο του Νίκου Ποταμιάνου «Της Αναίδειας Θεάματα-
Κοινωνική ιστορία της Αποκριάς στην Αθήνα, 1800-1940»

Θα μιλήσουν οι:

Νικός Ποταμιάνος, ερευνητής του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών – Ι.Τ.Ε
Απόκριες σε μια κοινωνία που αλλάζει: Αθήνα 1800-1940
Σπύρος Δημανόπουλος, μεταδιδακτορικός ερευνητής του Πανεπιστημίου Κρήτης
«Μέρες Χαράς». Κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις της απόπειρας καθιέρωσης καρναβαλιού στο μεταπολεμικό Ηράκλειο.

