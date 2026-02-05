Υδρογονάνθρακες: Στην Ελλάδα η Chevron για την υπογραφή των συμβάσεων σε Κρήτη και Πελοπόννησο

Νέα σελίδα για τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες – Στην Αθήνα μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου η Chevron – Οι υπογραφές για τα θαλάσσια blocks

Ένα νέο ορόσημο για τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες και στην πρωτοβουλία της χώρας να ερευνήσει τον ορυκτό της πλούτο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΤ έως τις 20 Φεβρουαρίου αναμένεται να αφιχθούν στην Αθήνα στελέχη της διοίκησης του αμερικανικού πετρελαϊκού κολοσσού Chevron, με τα οποία το ελληνικό δημόσιο θα υπογράψουν τις συμβάσεις παραχώρησης για την έρευνα κι εκμετάλλευση κοιτασμάτων σε υδρογονάνθρακες στα τέσσερα θαλάσσια blocks που κέρδισε στον διεθνή διαγωνισμό. Πρόκειται για το «Νότια Πελοπόννησος», το «Α2», το «Νότια της Κρήτης I» και το «Νότια της Κρήτης II».

Οι υπογραφές για τα blocks με τους υδρογονάνθρακες

Πηγές αναφέρουν ότι ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου θα εκπροσωπήσει την ελληνική κυβέρνηση σε ειδική εκδήλωση που διοργανώνει από κοινού με την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ). Οι συμβάσεις θα υπογραφούν και αναμένεται αμέσως μετά να πάρουν το δρόμο προς κύρωση από τη Βουλή.

Η παρουσία και η συμμετοχή της στο ερευνητικό πρόγραμμα που έχει εκκινήσει η χώρα στον τομέα των υδρογονανθράκων ενισχύει τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας σε μία ευαίσθητη γεωστρατηγικά περιοχή, όπως αυτή της Ανατολικής Μεσογείου

Στόχος είναι, όπως έχει αναγγείλει ο Παπασταύρου η Chevron να εκκινήσει τις διαδικασίες των σεισμικών ερευνών στα θαλάσσια blocks της Πελοποννήσου και της Κρήτης προς το τέλος του 2026 με αρχές του 2027.

Να σημειωθεί ότι για τις έρευνες των τεσσάρων θαλάσσιων περιοχών η Chevron έχει ως εταίρο την HELLENiQ ENERGY. Τα τέσσερα θαλάσσια blocks αθροίζουν μία έκταση 47.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Η γεωστρατηγική σημασία της παρουσίας της Chevron

Η δραστηριότητα της Chevron στην Ελλάδα πέρα από τα προφανή οφέλη που μπορεί να έχει στην περίπτωση εντοπισμού πιθανών κοιτασμάτων σε υδρογονάνθρακες στις υπό διερεύνηση περιοχές σηματοδοτεί και έναν νέο γεωπολιτικό ρόλο για τη χώρα.

Να σημειωθεί ότι η Chevron πέρα από τη δραστηριότητα που έχει στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και συγκεκριμένα στο κοίτασμα Λεβιάθαν στο Ισραήλ αλλά και στην κυπριακή ΑΟΖ επεκτείνει τη συμνμετοχή της και σε άλλα ερευνητικά έργα για τους υδρογονάνθρακες

Ο αμερικανικός παράγοντας διευρύνει την παρουσία του στην περιοχή μετά και την εδώ και οκτώ χρόνια δραστηριότητα του άλλου αμερικανικού πετρελαϊκού κολοσσού της ExxonMobil.

Οι έρευνες για υδρογονάνθρακες σε Λιβύη και Τουρκία

Να σημειωθεί ότι η Chevron πέρα από τη δραστηριότητα που έχει στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και συγκεκριμένα στο κοίτασμα Λεβιάθαν στο Ισραήλ αλλά και στην κυπριακή ΑΟΖ επεκτείνει τη συμνμετοχή της και σε άλλα ερευνητικά έργα για τους υδρογονάνθρακες.

Πρόσφατα έγινε γνωστό ότι θα υπάρξει συμφωνία με την Τουρκία για έρευνες στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ οι πληροφορίες τη φέρουν να συμμετέχει και στο αντίστοιχο ερευνητικό πρόγραμμα της Λιβυής.