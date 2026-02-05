Αναζήτηση
Ηράκλειο:Συνελήφθη ανήλικος για πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος επίσης ανηλίκου.

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθη ανήλικος για πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος επίσης ανηλίκου.

Επιπλέον συνελήφθη η κηδεμόνας του για παραμέληση της εποπτείας του

Συνελήφθη χθες (04.02.2026) στο Ηράκλειο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ανήλικος ημεδαπός κατηγορούμενος για πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος επίσης ανηλίκου. Επιπλέον συνελήφθη 34χρονη ημεδαπή κηδεμόνας για παραμέληση της εποπτείας του.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

