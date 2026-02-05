Δήμος Ρεθύμνης:«Ο Φλεβάρης κι αν φλεβίσει, η… γιόγκα θα ξαναγυρίσει»!

Χαράς ευαγγέλια για τους θιασώτες της γιόγκα, τα δωρεάν μαθήματα της οποίας λάνσαρε και διοργανώνει εδώ και τέσσερις μήνες το Τμήμα Αθλητισμού του Δήμου Ρεθύμνης και έχουν τύχει εντυπωσιακής ανταπόκρισης από την τοπική κοινωνία.

Μετά την εορταστική περίοδο, μέσα στην καρναβαλική αλεγρία και παράλληλα με το «Κυνήγι του Θησαυρού», αυτή η ξεχωριστή άσκηση χαλάρωσης και διαλογισμού επιστρέφει στο προσκήνιο, αρχής γενομένης από την προσεχή Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου, από τις 11:00 έως τις 12:00 στο «Σπίτι της Γυμναστικής» που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης στην περιοχή του Γάλλου, υπό την καθοδήγηση του εκπαιδευτή Νίκου Παπανικολάου.

Το πρώτο δωρεάν μάθημα γιόγκα πραγματοποιήθηκε στον Δημοτικό Κήπο Ρεθύμνου στις 5 Οκτωβρίου 2025 και η πρωτοποριακή ιδέα αγκαλιάσθηκε με ενθουσιασμό και μεγάλη συμμετοχή, εκ περιτροπής με τα μαθήματα ζούμπα.

Χάρη στα «Προγράμματα Άθλησης και Άσκησης για όλες και για όλους» που καθιέρωσε το Τμήμα Αθλητισμού του Δήμου, οι Ρεθεμνιώτισσες και οι Ρεθεμνιώτες έχουν την ευκαιρία να ασκούνται σε τακτική και σταθερή βάση και να καρπώνονται τα οφέλη αυτών των χρήσιμων και ευχάριστων δραστηριοτήτων.

Η γιόγκα συνιστά μια διαδικασία χαλάρωσης και διαλογισμού στην οποία οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες επιδίδονται σε μια νοητική και ψυχική πρακτική που συμβάλλει στην ενδυνάμωση του σώματος, στην καλλιέργεια της ευλυγισίας, στη βελτίωση της αναπνοής και στην εμπέδωση της χαλάρωσης, της αυτοσυγκέντρωσης και της εσωτερικής γαλήνης.

«Ευχαριστούμε πολύ τους συνδημότες και τις συνδημότισσες που αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή με προθυμία, θετική διάθεση και ενθουσιασμό τα “Προγράμματα Άθλησης και Άσκησης για όλες και για όλους”. Η κοινωνία μας διαθέτει αθλητική κουλτούρα και δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον για τη σωματική και πνευματική άσκηση, που αποσκοπεί στην ευεξία. Οφείλουμε λοιπόν -και το πράττουμε με μεγάλη χαρά- να συνεχίσουμε τη διοργάνωση τους και να τα εμπλουτίσουμε ακόμη περισσότερο» τόνισε ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Νίκος Προβιάς.