Γενέθλια και κοπή πίτας για τον Αλέξανδρο Μαρκογιαννάκη στο καφέ «Κήπος»

Όπως το έχει καθιερώσει τα τελευταία χρόνια, έτσι και φέτος ο Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης γιόρτασε τα γενέθλιά του κόβοντας ταυτόχρονα την πρωτοχρονιάτικη πίτα σε ανοιχτή εκδήλωση μαζί με φίλους και συνεργάτες. Η εκδήλωση έγινε στο ιστορικό καφέ «Κήπος», του οποίου η κεντρική αίθουσα γέμισε από νωρίς το απόγευμα από όσους ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Χανιώτη βουλευτή.

Ο κ. Μαρκογιαννάκης ευχαρίστησε όλους και όλες για την παρουσία τους και τις ευχές τους, σε μια εκδήλωση που το προσωπικό στοιχείο ήταν κυρίαρχο στην επικοινωνία. Ο βουλευτής Χανίων δεν παρέλειψε να μιλήσει εν συντομία και για την πολιτική επικαιρότητα και κυρίως για τους πολιτικούς στόχους της κυβέρνησης για το 2026.

Τόνισε ότι, στην πορεία για τις εκλογές του 2027, αυτή η χρονιά είναι κομβική ώστε η κυβέρνηση να προχωρήσει σε πολιτικές που θα μετατρέψουν τη δημοσιονομική σταθερότητα σε αύξηση των εισοδημάτων και καταπολέμηση της ακρίβειας για τους πολίτες.

Περιγράφοντας, τέλος, το πολιτικό τοπίο ο κ. Μαρκογιαννάκης στάθηκε ιδιαίτερα στην αδυναμία διατύπωσης εναλλακτικής κυβερνητικής πρότασης από την αντιπολίτευση σε μια συγκυρία διεθνούς αβεβαιότητας και ανασφάλειας.