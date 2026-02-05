Φοιτητικός Σύλλογος Εστιών Πολυτεχνείου Κρήτης : Απαιτούμε να μη γίνει καμία έξωση, να μη πεταχτεί κανένας φοιτητής στον δρόμο!

Εδώ και μήνες η κυβέρνηση και οι διοικήσεις του Πολυτεχνείου ακολουθούν μια άδικη, απαράδεκτη, αντιπαιδαγωγική στάση απέναντι σε 5 φοιτητές των εστιών του Πολυτεχνείου Κρήτης!

Αποκορύφωμα ήταν η προσπάθεια να τους επιβληθούν πειθαρχικές διώξεις επειδή δε δέχονται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους , δηλαδή την απαραίτητη προϋπόθεση για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους τον Πολυτεχνείο Κρήτης.

Κάτω από το βάρος των κινητοποιήσεων του συλλόγου μας εδώ και μήνες, της αλληλεγγύης από τους Φοιτητικούς συλλόγους όλης της χώρας, τις επιστολές διαμαρτυρίας προς το υπουργείο και την κυβέρνηση, η προσπάθεια αυτή έπεσε στο κενό!

Με δημόσιες δηλώσεις του πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης αλλά και του Υφ.Παιδείας Παπαϊωάννου απορρίφτηκε η πειθαρχική διαδικασία γιατί «δεν συντρέχει λόγος για πειθαρχικές κυρώσεις» όπως αναγκάστηκαν να παραδεχτούν.

Η κυβέρνηση όμως και η διοίκηση του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν! Αφού δεν κατάφεραν να πετάξουν έξω τους συμφοιτητές μας με αφορμή τις πειθαρχικές διώξεις, επιδιώκουν να το κάνουν τώρα με ωμό και άθλιο τρόπο, απειλώντας τους κυριολεκτικά με έξωση από τα δωμάτιά τους!

Σε αυτά τα πλαίσια πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 3/2 κλήτευση των 5 φοιτητών για να καταθέσουν στη σύγκλητο του Πολυτεχνείου τους λόγους για τους οποίους θέλουν να μείνουν στις εστίες! Λόγοι γνωστοί που ο σύλλογος μας οι ίδιοι οι φοιτητές έχουμε αναδείξει και έχουν κάνει τους φοιτητικούς συλλόγους, τους φοιτητές και φοιτήτριες του Πολυτεχνείου να σταθούν με αλληλεγγύη!

Στη διαδικασία της κλήτευσης, αντί η πρυτανεία να ενδιαφερθεί για τους λόγους τους οποίους οι φοιτητές καθυστερούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, να πάρει βοηθητικά μέτρα που μπορούν να δώσουν ανασα στους συμφοιτητές μας την ώρα που κανένας τους δεν ξεπερνάει τα ν+3 έτη σπουδών, αποφάσισε να ακολουθήσει μία ανακριτική ψυχοφθόρα διαδικασία!

Οι φοιτητές έμπαιναν σε μια αίθουσα όπου υπήρχε μια καρέκλα και μία οθόνη μπροστά τους, στην οποία εμφανίζονταν τα μέλη της συγκλήτου κάνοντας ερωτήσεις με στόχο να τους πείσουν να αποδεχτούν ως δίκαιη την έξωση από τα σπίτια τους!! Έφτασαν στο σημείο να πουν σε φοιτητή « είσαι 6ο ετος και χρωστάς μαθήματα, τι σε κάνει να πιστεύεις ότι θα πάρεις πτυχίο» (;;!!).

Ας το βάλουν καλά στο μυαλό τους ! Στους φοιτητές των εστιών τελεσίγραφα, απειλές και προσπάθεια τρομοκράτησης δε θα περάσουν!

Ήρθε η ώρα να θέσουμε εμείς προς την κυβέρνηση, το υπουργείο και όλη την κοινωνία, τα κρίσιμα ερωτήματα , τα οποία κανένας δεν μας έχει απαντήσει μέχρι τώρα:

– Ο άθλιος νόμος της κυβέρνησης διαγράφει τους φοιτητές μετά τα ν+3 έτη. Από πού και ως που η διοίκηση να επιδιώκει να μας πετάξει έξω από τα δωμάτιά μας πριν ακόμα μας διαγράψει η κυβέρνηση;

– Γιατί ενώ υπάρχουν τελειόφοιτοι φοιτητές ανάμεσα μας δε δίνουν παράταση ένα εύλογο χρονικό διάστημα να ολοκληρώσουμε τις σπουδές μας, όταν μένουν 6-7 μαθήματα για να τα καταφέρουμε;

– Πώς γίνεται ένας φοιτητής που ξεπερνάει το όριο φτώχειας κατά 400 ευρώ να μπορέσει με αυτό το εισόδημα να νοικιάσει στα Χανιά; Όταν ο μέσος όρος ενοικίασης ξεπερνάει τα 400 ευρώ το μήνα;;

– Γιατί βιάζονται να πετάξουν έξω από τις εστίες ενεργούς φοιτητές την ίδια ώρα που υπάρχουν κενά δωμάτια;;; Την ίδια ώρα που δεν εκκρεμεί διαγωνισμός εισδοχής για να εισέλθουν νέοι φοιτητές στις εστίες; Μήπως θέλουν να αξιοποιήσουν ακόμα περισσότερα δωμάτια για εμπορική χρήση με ενοίκιο; Όπως κάνουν ήδη με βάση τον απαράδεκτο εσωτερικό κανονισμό της εστίας του Πολυτεχνείου Κρήτης!

Η κυβέρνηση και η διοίκηση του Πολυτεχνείου είναι αποφασισμένοι να υλοποιήσουν μία ολομέτωπη επίθεση στις σπουδές μας, ακόμα και στα πιο αυτονόητα! Ενώ ταυτόχρονα όποιος σηκώνει κεφάλι και αντιδρά να απειλείται με κατασταλτικές διαδικασίες! Γιατί το Πολυτεχνείο ανοιχτό για τους επιχειρηματικούς ομίλους, για τα νατοϊκά ιμπεριαλιστικά σχέδια , θέλουν να έχει κλειστές τις πόρτες του στα δικαιώματα και τον αγώνα των φοιτητών!

Εμείς όμως είμαστε αποφασισμένοι! Αγαπάμε τις σπουδές μας δουλεύουμε από το πρώτο έτος για να τα καταφέρουμε. Οι γονείς μας έχουν κάνει τα αδύνατα δυνατά για να σπουδάσουμε! Θέλουμε με την επιστήμη μας να προσφέρουμε στην κοινωνία. Και δεν κάνουμε βήμα πίσω!

Κάνουμε ξεκάθαρο πως δεν θα αφήσουμε κανένα φοιτητή να πεταχτεί στον δρόμο. Η τρομοκρατία δεν θα περάσει! Συνεχίζουμε τον αγώνα και όπως παγώσαμε τα πειθαρχικά, θα παγώσουμε και τις εξώσεις των συμφοιτητών μας! Είμαστε σε ετοιμότητα για νέες κινητοποιήσεις σε περίπτωση που παρθούν αποφάσεις έξωσης των 5 εστιακών φοιτητών από τη σύγκλητο!