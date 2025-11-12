ΕΦΕΤ: Ανακαλεί τσουρέκι με πραλίνα φουντουκιού πολύ γνωστής ελληνικής εταιρείας

Βρέθηκε ουσία πάνω από το επιτρεπτό όριο.
Την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, ο ΕΦΕΤ ανακοίνωσε πως ανακαλεί τσουρέκι με πραλίνα φουντουκιού, πολύ γνωστής ελληνικής εταιρείας, καθώς ύστερα από δείγμα, εντοπίστηκε μία ουσία σε συγκεκριμένη παρτίδα, η οποία είναι πάνω από το επιτρεπτό όριο.
Η ανακοίνωση του ΕΦΕΤ για την ανάκληση τσουρεκιού γνωστής εταιρείας
«Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος Έλεγχος για την Παρακολούθηση των Επιπέδων Προσθέτων Τροφίμων και Αρωματικών Ουσιών σε Τρόφιμα», προέβη σε δειγματοληψία τροφίμου με τα στοιχεία: “Τσουρέκι με γέμιση πραλίνα φουντουκιού – μικρές φάρμες του βουνού” με ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από τις 21/05/25 και αριθμό παρτίδας Lot 066A1, συσκευασίας καθαρού βάρους 480g, το οποίο παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ Α.Ε.Β.Ε. που εδρεύει στην ΒΙ.ΠΑ. Μαρκοπούλου Μεσογαίας.
Το τσουρέκι που ανακαλεί ο ΕΦΕΤ
Το προϊόν εξετάστηκε από το Α΄ Τμήμα της Α΄ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών του Γενικού Χημείου του Κράτους της ΑΑΔΕ και χαρακτηρίστηκε ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΣ και ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, καθώς στο ανωτέρω δείγμα διαπιστώθηκε να περιέχει την ουσία «κουμαρίνη» σε συγκέντρωση που υπερβαίνει το ανώτατο νομοθετικό επιτρεπτό όριο για την συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμου. Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.
Η ετικέτα του τσουρεκιού που ανακαλεί ο ΕΦΕΤ
Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν, να μην το καταναλώσουν».
