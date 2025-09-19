Εφιάλτης για οδηγό ταξί στην Κρήτη: Κεφαλοκλείδωμα, μαχαίρι στον λαιμό και δέσιμο με σκοινιά – Συγκλονίζουν οι περιγραφές της. Τον απόλυτο τρόμο έζησε το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης μία γυναίκα οδηγός ταξί στα Χανιά, όταν άνδρας που παρέλαβε από τα ΚΤΕΛ την απείλησε με μαχαίρι και επιχείρησε να τη ληστέψει, δένοντάς την μέσα στο όχημά της. Η ίδια περιέγραψε το σοκαριστικό περιστατικό μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA. Όπως κατήγγειλε, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στη 13:00, όταν ο άνδρας, μιλώντας άπταιστα ελληνικά, της ζήτησε να τον μεταφέρει στις Βρύσες Αποκορώνου για να «παραλάβει κάποια χαρτιά». Η οδηγός δεν υποψιάστηκε κάτι και δέχτηκε τη διαδρομή. Στη συνέχεια, ο επιβάτης την καθοδήγησε σε δρόμο κοντά σε οινοποιείο, ισχυριζόμενος ότι εκεί βρισκόταν το σπίτι του. Μόλις το ταξί σταμάτησε, ο δράστης την ακινητοποίησε αιφνιδιαστικά. Με κεφαλοκλείδωμα και μαχαίρι στον λαιμό, της ζήτησε χρήματα. «Του είπα ‘ό,τι έχω, πάρ’ το’. Εμείς δεν κουβαλάμε πολλά μετρητά, δουλεύουμε κυρίως με κάρτες. Εκείνος εκνευρίστηκε», ανέφερε η γυναίκα. Στη συνέχεια την τράβηξε βίαια έξω από το αυτοκίνητο και την έσυρε προς χωράφια, πριν την ξαναβάλει στο πίσω κάθισμα. Εκεί τη φίμωσε, δένοντας χέρια και πόδια με σχοινιά και με τις ζώνες ασφαλείας. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, ο δράστης προσπάθησε να αναλάβει ο ίδιος το τιμόνι, απειλώντας μάλιστα πως σε περίπτωση ελέγχου από την αστυνομία θα πατήσει γκάζι «όπου και να κατέληγαν». Τελικά, την εγκατέλειψε στην περιοχή του Κουμπέ, αφήνοντας το ταξί με αναμμένη μηχανή και εξαφανίστηκε. Η γυναίκα, παρά την αγωνία και τον τραυματισμό της, κατάφερε να απελευθερώσει τα πόδια της και με το πόδι άνοιξε την πίσω πόρτα του οχήματος. Ζήτησε βοήθεια από έναν νεαρό που βρισκόταν κοντά, ο οποίος έσπευσε σοκαρισμένος να τη συνδράμει. «Αυτό που είδε θα το θυμάται για μια ζωή. Είναι πράγματα που νομίζαμε ότι συμβαίνουν μόνο στις τηλεοράσεις», είπε χαρακτηριστικά. Η οδηγός ταξί δήλωσε πως επικοινώνησε ξανά με την Ασφάλεια Χανίων για την πορεία των ερευνών, με τις αρχές να της απαντούν ότι «οφείλει να δείξει υπομονή». Η ίδια εκτιμά ότι ο δράστης ίσως έχει ήδη διαφύγει με πλοίο από το νησί. Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται, με τον άνδρα να παραμένει ασύλληπτος.