Ηράκλειο: Εκδήλωση στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας για τη νόσο Alzheimer

Την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου από το Κέντρο Ημέρας Alzheimer Ηρακλείου «Νεφέλη».

Το Κέντρο Ημέρας Alzheimer Ηρακλείου «Νεφέλη» και η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, συνδιοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση στο πλαίσιο της παγκόσμιας ημέρας για τη νόσο Alzheimer που έχει καθιερωθεί στις 21 Σεπτεμβρίου.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, (09:00 – 14:00), στον προαύλιο χώρο της Περιφέρειας Κρήτης όπου θα λειτουργεί περίπτερο ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης για την νόσο.

Στη διάρκεια της δράσης, θα διανεμηθεί ενημερωτικό υλικό για την λειτουργία του Κέντρου Ημέρας και οι επαγγελματίες της Δομής θα παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την νόσο.

Καθώς η γνώση αποτελεί κινητήριο δύναμη για πρόληψη αλλά και έγκαιρη παρέμβαση, η δράση στοχεύει να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό σχετικά με την νόσο Alzheimer, συμβάλλοντας παράλληλα στην άρση του στίγματος γύρω από την ψυχική ασθένεια.

 

