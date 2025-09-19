ΕΛΛΑΔΑΥΓΕΙΑ

Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Είναι το κρέας και το γάλα ασφαλή για κατανάλωση;

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Ερωτήσεις και απαντήσεις για την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Τεράστια προβλήματα έχει προκαλέσει στην ελληνική κτηνοτροφία η ευλογιά των αιγοπροβάτων. Η αντιπολίτευση καταγγέλλει την κυβέρνηση για ανεπάρκεια, ενώ το αρμόδιο υπουργείο εξέδωσε ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη νόσο:

– Τι είναι η ευλογιά των αιγοπροβάτων;

Η ευλογιά των αιγοπροβάτων είναι ζωονόσος που προσβάλλει αιγοπρόβατα και μόνο. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, η οποία προκαλεί απώλειες στον κτηνοτροφικό τομέα. Ωστόσο, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τη δημόσια υγεία, καθώς δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο.

– Είναι ασφαλές το γάλα;

Ναι, το γάλα είναι ασφαλές για ανθρώπινη κατανάλωση μετά από θερμική επεξεργασία υψηλής παστερίωσης

– Είναι ασφαλές το κρέας;

Το κρέας μπορεί να καταναλωθεί κανονικά.

– Ποια είναι τα κύρια συμπτώματα στα ζώα;

Τα νοσούντα ζώα εμφανίζουν πυρετό, δερματικές αλλοιώσεις κυρίως στα άτριχα μέρη του σώματος, ανορεξία και κατάπτωση. Αυτά τα συμπτώματα αποτελούν βασικές ενδείξεις της νόσου.

– Τι πρέπει να κάνει ο κτηνοτρόφος αν υποψιαστεί ότι κάποιο ζώο έχει μολυνθεί;

Πρέπει να ενημερώσει αμέσως τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Το ζώο που παρουσιάζει ύποπτα συμπτώματα απομονώνεται, το κοπάδι περιορίζεται, αποφεύγεται κάθε επαφή με άλλους κτηνοτρόφους και τηρούνται αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας. Η γρήγορη αναγνώριση και η άμεση αντίδραση είναι καθοριστικής σημασίας για τον έλεγχο της νόσου.

– Ποια είναι η επιδημιολογική εξέλιξη της νόσου έως το τέλος Αυγούστου 2025;

Η τελευταία επιζωοτία της ευλογιάς αιγοπροβάτων εκδηλώθηκε τον Αύγουστο του 2024.Μέχρι τότε είχαν καταγραφεί 903 κρούσματα σε 1.148 εκτροφές, με αποτέλεσμα να θανατωθούν 262.854 αιγοπρόβατα.

– Τι μέτρα εφαρμόζονται στις περιοχές με κρούσματα;

Σε περιοχές με επιβεβαιωμένα κρούσματα ορίζεται ζώνη προστασίας σε ακτίνα πέντε χιλιομέτρων και ζώνη επιτήρησης σε ακτίνα είκοσι χιλιομέτρων, ώστε να περιοριστεί η εξάπλωση της νόσου. Επίσης, οριοθετείται και περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη σε ακτίνα 40 χιλιομέτρων

– Πώς διαχειριζόμαστε την ευλογιά των αιγοπροβάτων;

Ακολουθούμε το Εθνικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για την εκρίζωση της νόσου. Σύμφωνα με αυτό, εφαρμόζονται μέτρα όπως η θανάτωση και η υγειονομική ταφή των ζώων στη μολυσμένη εκτροφή, η οριοθέτηση ζωνών, η απαγόρευση μετακίνησης αιγοπροβάτων και ζωοτροφών, καθώς και η ενημέρωση των κτηνοτρόφων για τα μέτρα βιοασφάλειας που πρέπει να τηρούν. Απαραίτητη θεωρείται η πιστή τήρηση των μέτρων για την επιτυχή εκρίζωση της νόσου.

Παράλληλα, οι περιφερειακές ενότητες με κρούσματα, κηρύσσονται σε κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας. Κινητοποιούνται κτηνίατροι και φορείς που εποπτεύονται από το ΥΠΑΑΤ, πραγματοποιείται συστηματική απολύμανση αγροτικών δρόμων, εφαρμόζονται έλεγχοι μετακινήσεων από την ΕΛ.ΑΣ., διεξάγεται επιδημιολογική έρευνα και δημιουργούνται σταθμοί απολύμανσης σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου. Τέλος, λειτουργεί ειδική Task Force για τον συντονισμό όλων των ενεργειών.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ολοήμερο σχολείο: Τι αλλάζει με νέα εγκύκλιο...

0
Νέα οδηγία προς τους διευθυντές των σχολείων απαιτεί την...

Το (μη) σχέδιο της Ελλάδας βάζει σε...

0
Αυστηρή προειδοποίηση της Κομισιόν. Καθησυχαστικός ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Προθεσμία έως...

Ολοήμερο σχολείο: Τι αλλάζει με νέα εγκύκλιο...

0
Νέα οδηγία προς τους διευθυντές των σχολείων απαιτεί την...

Το (μη) σχέδιο της Ελλάδας βάζει σε...

0
Αυστηρή προειδοποίηση της Κομισιόν. Καθησυχαστικός ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Προθεσμία έως...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο: Εκδήλωση στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας για τη νόσο Alzheimer
Επόμενο άρθρο
Το (μη) σχέδιο της Ελλάδας βάζει σε κίνδυνο τις αγροτικές επιδοτήσεις
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Στην Κρήτη 2.500 εργατικά ατυχήματα σε πέντε χρόνια – Σοκάρουν τα στοιχεία – Εκδήλωση μνήμης στον Κρουσώνα για όσους χάθηκαν

ΠΚ team ΠΚ team -
Οι αριθμοί αποκαλύπτουν τη σκληρή πραγματικότητα της εργασίας χωρίς...

Ολοήμερο σχολείο: Τι αλλάζει με νέα εγκύκλιο για εγγραφές – Ποιες οικογένειες θα έχουν προτεραιότητα

ΠΚ team ΠΚ team -
Νέα οδηγία προς τους διευθυντές των σχολείων απαιτεί την...

Το (μη) σχέδιο της Ελλάδας βάζει σε κίνδυνο τις αγροτικές επιδοτήσεις

ΠΚ team ΠΚ team -
Αυστηρή προειδοποίηση της Κομισιόν. Καθησυχαστικός ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Προθεσμία έως...

Νέες διώξεις για τη μαφιά στην Κρήτη: Κληρικοί έπαιρναν περιουσίες ηλικιωμένων και τις έδιναν στο κύκλωμα

ΠΚ team ΠΚ team -
Οι διώξεις για τη μαφία στην Κρήτη υπολογίζονται στις...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST