Ηράκλειο:”Θα σε ντύσουμε γαμπρό με το πιο όμορφο κοστούμι” – Λευκά τριαντάφυλλα στο σημείο εκτέλεσης του 21χρονου

Μια εικόνα της Παναγίας, ένα καντήλι και μερικά λευκά τριαντάφυλλα άφησαν συγγενείς του 21χρονου Νικήστρατου Γεμιστού, στην άκρη του δρόμου, στο σημείο όπου χθες το απόγευμα ο 21χρονος άφησε την τελευταία του πνοή από τα πυρά του 54χρονου Κώστα Παρασύρη, σε μία υπόθεση που τις τελευταίες ώρες έχει σοκάρει το πανελλήνιο!

Συγκλονίζει την ίδια ώρα, η αδερφή του 21χρονου που με σπαρακτικά λόγια καλεί συγγενείς και φίλους στο τελευταίο αντίο να φορούν λευκά ρούχα και να φέρουν λουλούδια και μαντολίνα!

“Σου διάλεξα το πιο όμορφο άσπρο κοστούμι άντρα μου,θα σε ντύσουμε γαμπρό.Φορεστε όλοι τα καλά σας αν θέλετε λευκά φέρτε ένα όμορφο λουλούδι ,φέρτε μαντολίνα….Αλλα ούτε μια σφαίρα.

Δυο μοιρολόγια πείτε του

Του Όμορφου Νιού που φεύγει

Για δε γλεντά δε τραγουδεί

Και δε ξαναχορεύγει… Βέρα Σουλτατου Ξυλούρη

Ποιο ξεροβόρι δυνατό

Και ποιο βαθύ σκοτάδι

Πουλί μου σε ξορίσανε

Στον ουρανό του Άδη…Βέρα Σουλτατου Ξυλούρη “

Η κηδεία του 21χρονου Νικήστρατου, όπως είναι γνωστό, θα γίνει το μεσημέρι της Πέμπτης 7 Μαΐου. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλλεί στις 12.00 το μεσημέρι, από τον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής, στο Χώνος Μυλοποτάμου.