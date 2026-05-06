Ημέρες Γλυπτικής στον Δήμο Ρεθύμνης

«ΗΜΕΡΕΣ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ» – ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Ένας νέος πολιτιστικός θεσμός θεμελιώνεται στο Ρέθυμνο. Οι «Ημέρες Γλυπτικής», ένα θεματικό φεστιβάλ τέχνης και δημιουργίας, έρχεται από φέτος να μπει δυναμικά στο καλεντάρι των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Ρεθύμνης, καλώντας το φιλότεχνο κοινό να μυηθεί στα μυστικά μιας από τις σημαντικότερες εικαστικές τέχνες που ακμάζει στην Ελλάδα από την αρχαιότητα.

Ειδικότερα, το Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου Ρεθύμνης σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μαρμαρογλυπτικής της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών διοργανώνει από 8-20 Μαΐου, τις «Ημέρες Γλυπτικής».

Θα φιλοξενηθούν στο Σταθμό της Σχολής Καλών Τεχνών στα Πευκάκια και όπως δηλώνει ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Ρεθύμνης κ. Μάνος Τσάκωνας «είναι μία καινούργια γιορτή που έρχεται να ενισχύσει το στόχο του Τμήματος Πολιτισμού για θεσμοθέτηση μικρών γιορτών και φεστιβάλ που να προσεγγίζουν όλες τις μορφές τέχνης και να ενισχύσει επίσης την συνεργασία του Δήμου μας με την ΑΣΚΤ που ως πόλη έχουμε την τύχη να διαθέτουμε παράρτημά της σε έναν υπέροχο χώρο στα Πευκάκια. Στόχος μας είναι οι «Ημέρες Γλυπτικής» να πραγματοποιούνται κάθε χρόνο και για θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Πρύτανη της Σχολής κα Ερατώ Χατζησάββα για την συνεργασία».

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΟΛΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ

Στο Σταθμό της Σχολής στα Πευκάκια, θα φιλοξενηθούν δέκα σπουδαστές με επικεφαλής τον υπεύθυνο του εργαστηρίου Γλύπτη κ. Δημήτρη Χριστογιάννη. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ, θα δημιουργήσουν ισάριθμα γλυπτά με θέμα το «Ιδαίον Άνδρον».

Συμμετέχουν οι σπουδαστές Κοσμίδη Μαριάννα, Οικονομοπούλου Κωνσταντίνα, Ξηρογιάννη Αντιγόνη, Φωτεινός Μανώλης, Καπνιστή Μυρτώ, Γιαννοπούλου Γεωργία, Roky Drozd, Κουτσουρής Ιάσωνας, Κοτσάφτης Δημήτρης και Κωνσταντοπούλου Έλενα.

Το workshop θα είναι επισκέψιμο για τους δημότες καθημερινά (11:00’-14:00’ & 18:00’-20:00’) καθώς και από τα σχολεία.

Τα γλυπτά, πρωτότυπα έργα τέχνης, θα μείνουν στον Δήμο μας για να στολίσουν υπαίθριους χώρους της πόλης και των οικισμών μας.

Η τελική παρουσίαση των έργων από τους σπουδαστές και τον υπεύθυνο του εργαστηρίου Δημήτρη Χριστογιάννη, θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου και θα περιλαμβάνει ομιλίες, ξενάγηση και μουσικό πρόγραμμα στον υπαίθριο χώρο της Σχολής.

Χορηγοί στις «Ημέρες Γλυπτικής» 2026, είναι η ΑΝΕΚ lines και τα Σούπερ Μάρκετ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ.