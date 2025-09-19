ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗΥΓΕΙΑ

Το ΠΑΓΝΗ στην πεντάδα με τις περισσότερες δωρεές οργάνων στην Ελλάδα

Η σωστή ενημέρωση των συγγενών παίζει καθοριστικό ρόλο.

Το 2024 υπήρξε η 4η συνεχόμενη χρονιά με αυξητικό αποτύπωμα, στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας για την ανάπτυξη των μεταμοσχεύσεων, και μία χρονιά όπου η περίπτωση της Ελλάδας συζητήθηκε στα διεθνή forα των μεταμοσχεύσεων ως παράδειγμα επιτυχημένης στρατηγικής ανάπτυξης.

Η χρονιά έκλεισε με 111 αποβιώσαντες δότες συμπαγών οργάνων να χαρίζουν ζωή σε 236 συνανθρώπους μας, ενώ εάν σε αυτούς προσθέσουμε και τους 125 γενναιόδωρους ζώντες δότες νεφρού (123) και ήπατος (2), οι ευεργετηθέντες ασθενείς φθάνουν τους 361.

Τα παραπάνω τονίζει ο πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), καθηγητής Γεώργιος Παπαθεοδωρίδης, με αφορμή τη δημοσιοποίηση των δεδομένων της ετήσιας μεταμοσχευτικής δραστηριότητας της χώρας μας.

Θεμέλιος λίθος της αλυσίδας προσφοράς ζωής είναι οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) της χώρας μας, με προεξάρχουσες στη δωρεά το 2024 τις ΜΕΘ των Νοσοκομείων ΠΓΝΑ «Αττικό», ΓΝΘΘ «Σωτηρία», ΠΑΓΝ Ηρακλείου, ΓΝΑ «Ευαγγελισμός», ΓΝΑ ΚΑΤ και ΓΝΘ «Παπανικολάου». Αξιοσημείωτο είναι ότι η πλειονότητα των προτάσεων προς τους συγγενείς των υποψηφίων δοτών προέρχεται από τους ίδιους τους γιατρούς ή τους συντονιστές μεταμοσχεύσεων, ενώ η «άρνηση των συγγενών» έχει πέσει στο 26%, ποσοστό εφάμιλλο των άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Οι συγγενείς δέχονται όταν ενημερωθούν σωστά

«Αυτό και μόνο αποδεικνύει ότι οι πολίτες συναινούν στη δωρεά οργάνων, αρκεί να ενημερωθούν σωστά, ενώ «η άρνηση των συγγενών» δεν αποτελεί βασικό αίτιο υστέρησης της χώρας μας στη δωρεά οργάνων», αναφέρει ο πρόεδρος του ΕΟΜ.

Επιπρόσθετα, ο θεσμός του «Τοπικού Συντονιστή Μεταμοσχεύσεων» (ΤΣΜ) στα μεγάλα νοσοκομεία της χώρας μας αποδεικνύεται ότι λειτουργεί αποτελεσματικά και αποτελεί σημαντικό συνεργάτη των ΜΕΘ, αφού 60 από τους 111 δότες προήλθαν από τα νοσοκομεία των πρώτων 7 ΤΣΜ, που προσλήφθηκαν με χρηματοδότηση του Ιδρύματος Ωνάση. Τον Οκτώβριο του 2024, οι 7 ΤΣΜ, έγιναν 20, δηλαδή σχεδόν όσοι χρειάζονται για την πανελλαδική κάλυψη των μεγαλύτερων νοσοκομείων της χώρας, με την υποστήριξη του υπουργείου Υγείας και του Ταμειακού Προγράμματος Ανάκαμψης. «Είναι αυτονόητο ότι η αύξηση και η διατήρηση ικανοποιητικών δεικτών δωρεάς είναι άρρηκτά συνδεδεμένη με τον θεσμό αυτόν, ο οποίος αποτελεί και βασικό στόχο του ΕΟΜ ως προς τη διαχρονική δραστηριοποίησή του πλέον στα νοσοκομεία», σημειώνει ο κ. Παπαθεοδωρίδης.

Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι «η αύξηση των δοτών και μεταμοσχεύσεων οργάνων δεν μας επιτρέπει να εφησυχάσουμε, καθώς εύλογα προσελκύει περισσότερους ασθενείς στο Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Ληπτών και απαιτεί περαιτέρω προσπάθεια από τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων και κυρίως τις μεταμοσχευτικές μονάδες. Οφείλουμε να συνεχίσουμε και να εντατικοποιήσουμε την προσπάθειά μας, μένοντας προσηλωμένοι στον στόχο μας, ούτως ώστε να προσεγγίσουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αξιοποιώντας όργανα από τουλάχιστον 200 δότες ετησίως.

«Πίσω από την αύξηση της δωρεάς οργάνων και των μεταμοσχεύσεων υπάρχει ένα πολυσυλλεκτικό σύνολο ανθρώπων, με προεξάρχοντες τους δότες και τις σπουδαίες οικογένειές τους, καθώς και φορέων και πολλών επαγγελματιών υγείας, με τον ρόλο του κάθε ενός εξ’ αυτών να είναι κρισιμότατος για τη μετουσίωση της δωρεάς του δότη σε σωτηρία για τον λήπτη», τονίζει ο κ. Παπαθεοδωρίδης.

«Ομοίως, πίσω από τους αριθμούς βρίσκονται ανθρώπινες ζωές. Ζωές “χαμένες” που κέρδισαν την υστεροφημία τους και ζωές κερδισμένες λόγω του μεγαλείου της ανθρώπινης ύπαρξης που υπερβαίνει τον πόνο για να χαρίσει ζωή» καταλήγει ο πρόεδρος του ΕΟΜ.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

