Σύνδεσμος Ξενοδόχων: Έτσι θα βελτιωθεί η εικόνα της τουριστικής Κρήτης

«Η Κρήτη αποτελεί έναν από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου. Ωστόσο, προκειμένου να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η θέση της στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον, θεωρούμε ότι πρέπει να γίνουν συγκεκριμένα πράγματα», τονίζει ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων Κρήτης, στο υπόμνημα που έδωσε την Τετάρτη στον περιφερειάρχη καταγράφοντας τις προτάσεις του.
Οι ξενοδόχοι του νησιού αναφέρουν, μεταξύ άλλων, ότι θα πρέπει να αυξηθεί ο ετήσιος προϋπολογισμός για την τουριστική προβολή και να συσχετισθεί με τα οικονομικά και κοινωνικά μεγέθη που δημιουργούνται από τις τουριστικές δραστηριότητες.
Ανάδειξη και προώθηση του θεματικού τουρισμού με απώτερο στόχο την επιμήκυνση τουριστικής περιόδου.
Αξιοποίηση νέων ψηφιακών εργαλείων και καναλιών προώθησης (social media, πλατφόρμες προβολής, ινφλουένσερς, digital campaigns κ.λπ.).
Οργανισμός Διαχείρισης και προώθησης Προορισμού (DMMO). Θεωρούμε ότι θα πρέπει να προχωρήσει η σύστασή του.
Αποκατάστασης Τουριστικής Εικόνας Λασιθίου, ύστερα από τις μεγάλες πυρκαγιές νότια του νομού. Σχετική πρόταση έχει σταλεί στον αντιπεριφερειάρχη, Λασιθίου κ. Ι. Ανδρουλάκη.
Η εικόνα του νησιού επηρεάζεται από τις υποδομές
«Η εικόνα του νησιού στους επισκέπτες επηρεάζεται καθοριστικά από την κατάσταση των υποδομών, σημειώνουν και κάνουν εκτενή αναφορά στα εξής ζητήματα:
Σύνδεση Αεροδρομίου – Σούδας: Με την ολοκλήρωση τοποθέτησης του RADAR προσγείωσης αναμένεται να αυξηθούν οι πτήσεις και συνεπώς οι επισκέπτες στην περιοχή. Για τον παραπάνω λόγο θα πρέπει να υπάρχει καλύτερο και ασφαλέστερο οδικό δίκτυο για τους μετακινούμενους, καθώς η μετάβαση από το Αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο είναι μία από τις πρώτες εντυπώσεις του επισκέπτη στον νομό μας.
Αεροδρόμιο Ηρακλείου. Έχομε ακόμα αρκετό χρόνο για την μεταφορά του στις νέες εγκαταστάσεις του Καστελλίου. Η εγκατάλειψή του είναι ορατή, σκουπίδια παντού, εγκαταστάσεις χωρίς τις απαιτούμενες συντηρήσεις και βελτιώσεις, ελλιπής αστυνόμευση. Ζητάμε την οικονομική συνδρομή της Περιφέρειας για την ανακαίνιση των τουαλετών και τον καθαρισμό των εξωτερικών φρεατίων προς αποφυγή νέων πλημμυρικών φαινομένων.
Απαραίτητη κυκλοφοριακή μελέτη για δημιουργία κυκλικού κόμβου στην κεντρική είσοδο – αρχή οδού Σενετάκη, καθώς και τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών κυκλοφορίας στην έξοδο των αφίξεων.
Υγεία
Τα νοσοκομεία και κέντρα υγείας της Κρήτης υπολειτουργούν με μεγάλες ελλείψεις σε υγειονομικό προσωπικό και ιατρικών αναλώσιμων. Η υγειονομική ασφάλεια είναι βασικό σημείο επιλογής προορισμού, ιδιαιτέρως μάλιστα μεγάλων διεθνών εκδηλώσεων, όπως συνεδρίων κ.λπ.
Βιολογικοί καθαρισμοί – Βιώσιμος τουρισμός
Να ολοκληρωθούν οι παρεμβάσεις και τα έργα στους παρακάτω βιολογικούς:
Γερανίου – Γεωργιούπολης – Αλμυρίδας – Χώρας Σφακίων και Αγίας Ρούμελης Λιμάνια.
Να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για: Λιμάνι χώρας Σφακίων, προβλήτα & λιμάνι Αγίας Ρούμελης, Λιμάνι Κίσσαμου, Λιμάνι Κολυμβαρίου και Ρεθύμνου.
ΒΟΑΚ – Οδικό δίκτυο
Διαμόρφωση κόμβων για τη σωστή κυκλοφορία και συγκεκριμένα του κόμβου της Σούδας, στον οποίο καταλήγουν 5 διαφορετικοί δρόμοι (από αεροδρόμιο Χανίων, λιμάνι Σούδας, ΒΟΑΚ, λεωφόρος Σούδας και δημοτικός δρόμος Σούδας). Πρέπει επιτέλους να ολοκληρωθεί το έργο ρύθμισης της κυκλοφορίας στον «κόμβο Σούδας».
Έξω από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής, δεδομένου ότι γίνονται αρκετά ατυχήματα, θα πρέπει άμεσα να βρεθεί μια λύση με την τοποθέτηση φαναριών, είτε με τη δημιουργία κυκλικού κόμβου είτε με το συνδυασμό κυκλικού κόμβου και φαναριών. Το έργο αυτό το θεωρούμε προτεραιότητα, αλλιώς σύντομα θα έχουμε δυσάρεστες καταστάσεις.
Νέος ΒΟΑΚ
Πρόταση για δημιουργία κόμβου ή ημικόμβου στο ύψος της Αγ. Μαρίνας, καθώς επίσης να μην υπάρχουν διόδια από Σούδα έως και Πλατανιά, γιατί διαφορετικά και στις δύο προαναφερόμενες περιπτώσεις θα υπάρξει έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα στην παλαιά εθνική οδό, που ήδη είναι υπερκορεσμένη από πλευρά κυκλοφορίας.
Παράκαμψη πόλης Καστελλίου – Κισσάμου
Ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι και όσοι δραστηριοποιούνται στην πόλη της Κισσάμου λόγω του έντονου κυκλοφοριακού προβλήματος, που χρήζει άμεσων ενεργειών λόγω και της δημιουργίας νέων τουριστικών επενδύσεων στην γύρω περιοχή, που θα επιβαρύνει περαιτέρω την ήδη βεβαρημένη κίνηση στην πόλη.
Περιφερειακός Ρεθύμνου
Ανάγκη δημιουργίας ενός σύγχρονου και λειτουργικού παράλληλου περιφερειακού δικτύου με τον νέο ΒΟΑΚ, με έναρξη εργασιών από τον κόμβο Αμαρίου έως Αγίου Βασιλείου (Τυμπακίου), με σκοπό την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση, και σπουδαιότερο ίσως θέμα είναι αυτό της Πολιτικής Προστασίας, το οποίο βιώσαμε το έντονα το 2019, όταν μια πυρκαγιά στο περιαστικό δάσος νοτίως της πόλης προκάλεσε συνθήκες πανικού.
Λειψυδρία – Μέτρα αντιμετώπισης
Είναι πολύ σοβαρό θέμα που απαιτεί άμεσες ενέργειες. Το κρατικό σχέδιο για την κατάργηση των ΔΕΥΑ (πριν το 2027) και δημιουργία μίας για όλη την Κρήτη που θα επηρεάσει την εντοπιότητα και τις άμεσες παρεμβάσεις σε περιπτώσεις ζημιών, καθώς και του διαμερισμού του διαθέσιμου νερού σε ύδρευση και άρδευση.
Να γίνει μελέτη για δημιουργία κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης για την κάλυψη των αναγκών σε καθαρό νερό. Η διαδικασία αυτή έχει χρησιμοποιηθεί εκτενέστατα σε προορισμούς όπως Κύπρος, Ισραήλ και Μέση Ανατολή. Η τεχνολογία έχει προχωρήσει πολύ και τα κόστη έχουν γίνει πιο λογικά.
Δημιουργία μικρών φραγμάτων όπου το επιτρέπουν οι συνθήκες των υφιστάμενων ποταμών.
Μεταναστευτικό
Ενέργειες για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προβλήματος. Όχι μόνιμη δομή στην Κρήτη.
AIRBnB
Ο περιορισμός που ισχύει σε ορισμένα δημοτικά διαμερίσματα των Αθηνών, να ισχύσει και στις τουριστικές περιοχές της Κρήτης.
Φ.Π.Α
Να εφαρμοστεί ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ κατά 30% που ισχύει σε Κω και άλλα νησιά».
