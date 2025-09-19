ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Απόψε στις 21:00, στο Ενετικό Λιμάνι Ηρακλείου συναυλία λήξης του 5ου «Φεστιβάλ Κρήτης», με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Απόψε στις 21:00, στο Ενετικό Λιμάνι Ηρακλείου, η Περιφέρεια Κρήτης διοργανώνει τη συναυλία λήξης του 5ου «Φεστιβάλ Κρήτης», με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ως επίσημη προσκεκλημένη. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους τους πολίτες.

Η Ορχήστρα, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Τάσου Συμεωνίδη, παρουσιάζει έργα του Μίκη Θεοδωράκη για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του, τιμώντας τη μνήμη και την πολιτιστική του κληρονομιά. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τον συγκλονιστικό Κύκλο τραγουδιών Μαουτχάουζεν σε ποίηση Ιάκωβου Καμπανέλλη και τη Σουίτα από τον Ζορμπά, σε ενορχήστρωση Δημήτρη Μίχα.

Η συναυλία αποτελεί ύμνο στην τέχνη, την ελευθερία και την ελληνική πολιτιστική ταυτότητα, όπως ακριβώς υπηρέτησε ο Θεοδωράκης σε όλη του τη ζωή.
Σολίστ: Μαργαρίτα Συγγενιώτου (μεσόφωνος)
Μουσική διεύθυνση: Τάσος Συμεωνίδης
Σας περιμένουμε για μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, ρυθμό και πολιτισμό!

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Το ΠΑΓΝΗ στην πεντάδα με τις περισσότερες...

0
Η σωστή ενημέρωση των συγγενών παίζει καθοριστικό ρόλο. Το 2024...

Σύνδεσμος Ξενοδόχων: Έτσι θα βελτιωθεί η εικόνα...

0
«Η Κρήτη αποτελεί έναν από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς...

Το ΠΑΓΝΗ στην πεντάδα με τις περισσότερες...

0
Η σωστή ενημέρωση των συγγενών παίζει καθοριστικό ρόλο. Το 2024...

Σύνδεσμος Ξενοδόχων: Έτσι θα βελτιωθεί η εικόνα...

0
«Η Κρήτη αποτελεί έναν από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Δήμος Ηρακλείου:Περιοδεία του Συμβουλίου της 1ης Δημοτικής Κοινότητας στην Αγία Τριάδα
Επόμενο άρθρο
«Μην με αφήνεις πίσω – Don’t Leave me Behind»: Πρεμιέρα ταινίας και εκδήλωση για το Αλτσχάιμερ
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Το ΠΑΓΝΗ στην πεντάδα με τις περισσότερες δωρεές οργάνων στην Ελλάδα

ΠΚ team ΠΚ team -
Η σωστή ενημέρωση των συγγενών παίζει καθοριστικό ρόλο. Το 2024...

Σύνδεσμος Ξενοδόχων: Έτσι θα βελτιωθεί η εικόνα της τουριστικής Κρήτης

ΠΚ team ΠΚ team -
«Η Κρήτη αποτελεί έναν από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς...

«Μην με αφήνεις πίσω – Don’t Leave me Behind»: Πρεμιέρα ταινίας και εκδήλωση για το Αλτσχάιμερ

ΠΚ team ΠΚ team -
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τη νόσο Alzheimer. Με...

Eurostat: Δυσκολίες να τα βγάλουν πέρα αντιμετωπίζουν 9 στα 10 νοικοκυριά στην Ελλάδα – Αρνητικη «πρωτιά»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η νέα έκθεση της Εurostat για τις συνθήκες ζωής...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST