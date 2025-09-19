Απόψε στις 21:00, στο Ενετικό Λιμάνι Ηρακλείου συναυλία λήξης του 5ου «Φεστιβάλ Κρήτης», με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

Απόψε στις 21:00, στο Ενετικό Λιμάνι Ηρακλείου, η Περιφέρεια Κρήτης διοργανώνει τη συναυλία λήξης του 5ου «Φεστιβάλ Κρήτης», με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ως επίσημη προσκεκλημένη. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους τους πολίτες.

Η Ορχήστρα, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Τάσου Συμεωνίδη, παρουσιάζει έργα του Μίκη Θεοδωράκη για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του, τιμώντας τη μνήμη και την πολιτιστική του κληρονομιά. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τον συγκλονιστικό Κύκλο τραγουδιών Μαουτχάουζεν σε ποίηση Ιάκωβου Καμπανέλλη και τη Σουίτα από τον Ζορμπά, σε ενορχήστρωση Δημήτρη Μίχα.

Η συναυλία αποτελεί ύμνο στην τέχνη, την ελευθερία και την ελληνική πολιτιστική ταυτότητα, όπως ακριβώς υπηρέτησε ο Θεοδωράκης σε όλη του τη ζωή.

Σολίστ: Μαργαρίτα Συγγενιώτου (μεσόφωνος)

Μουσική διεύθυνση: Τάσος Συμεωνίδης

Σας περιμένουμε για μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, ρυθμό και πολιτισμό!