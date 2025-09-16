«Μην με αφήνεις πίσω – Don’t Leave me Behind»: Πρεμιέρα ταινίας και εκδήλωση για το Αλτσχάιμερ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τη νόσο Alzheimer.
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τη νόσο Alzheimer (21 Σεπτεμβρίου 2025), το Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης και η εταιρία Studio Rosso συνδιοργανώνουν την προβολή ταινίας μικρού μήκους, με τίτλο: «Μην με αφήνεις πίσω – Don’t Leave me Behind»
Σύνοψη ταινίας
Αχ, αυτές οι θείες (μανάδες, γιαγιάδες μας!) που νομίζουμε πως γεννήθηκαν μεγάλες και με άσπρα μαλλιά. Αυτές οι γυναίκες που χαρίζουν τρυφεράδα με τα χέρια τους, τραγούδια με το στόμα τους. Αυτές οι γυναίκες που κρύβουν μέσα τους τη δική τους νιότη και τα δικά τους μυστικά. Οι γυναίκες που μας μεγάλωσαν και, μοιραία, φτάσανε στο ηλιοβασίλεμα της ζωής τους. Μια τέτοια γυναίκα είναι και η Διουνυσούλα της ταινίας. Κι έχει την τύχη να μην είναι μόνη. Έχει στη ζωή της την Μίνα και την Έλλη, τις ανιψιές της. Ο δυο αδελφές έχουν εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα και προτεραιότητες όμως πρέπει να συνεργαστούν και να πάρουν μια δύσκολη απόφαση σχετικά με την ηλικιωμένη θεία τους που μόλις διαγνώστηκε με τη νόσο Αλτσχάιμερ.
Μετά την προβολή της ταινίας, θα ακολουθήσει συζήτηση για τις ιατρικές, αλλά και κοινωνικές διαστάσεις της νόσου Αλτσχάιμερ.
Χαιρετισμός:
Εκπρόσωπος από την Περιφέρεια Κρήτης
Ομιλητές:
Ιωάννα Κορτσιδάκη, Πρόεδρος Δ.Σ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, Εταιρία Alzheimer Ηρακλείου Κρήτης
Μαρία Μπάστα, Καθηγήτρια Ψυχιατρικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Κωνσταντίνα Πάλλη, Σκηνοθέτρια
Γεώργιος Πιτσούλης, Αναπληρωτής Περιφερειάρχης – Εποπτεύων των τομέων Υγείας και Κινητών Μονάδων, Περιφέρεια Κρήτης
Συντονισμός Συζήτησης: Γεωργία Μηλάκη, Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Πολιτισμού και Ισότητας, Περιφέρεια Κρήτης
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025, και ώρα 19:30-21:30, στο Cine Αστορία (πλ. Ελευθερίας, Ιδομενέως &, Ηράκλειο 712 01)
Για να δηλώσετε συμμετοχή, μπορείτε να στείλετε e-mail στη διεύθυνση: europedirect@crete.gov.gr ή να καλέσετε στο τηλέφωνο: 2810 336330 (Ώρες για το κοινό: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00-15:00).
Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνηση, επικοινωνήστε με την κα Τζίνα Αποστολάκη, στο τηλέφωνο: 2810 336330 ή/και στο e-mail: europedirect@crete.gov.gr.
