Δήμος Ηρακλείου:Περιοδεία του Συμβουλίου της 1ης Δημοτικής Κοινότητας στην Αγία Τριάδα

Μαζί με τον Πρόεδρο του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Αγίας Τριάδας

Περιοδεία στην περιοχή της Αγίας Τριάδας πραγματοποίησαν τα μέλη του Συμβουλίου της 1ης Δημοτικής Κοινότητας στο πλαίσιο του προγραμματισμού των τακτικών του επισκέψεων στις γειτονιές, το απόγευμα της Πέμπτης 18/9.

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου Θεοδοσία Αγγελιδάκη, η αναπληρώτρια Πρόεδρος Μαρία Φιλιππάκη και τα μέλη του Συμβουλίου Ελπίδα Βαρδάκη, Ιωάννα Αναγνωστάκη, Ιωάννης Πρεβεζάς, Άννα Μαχαιριανάκη και Γιώργος Αλεξάκης περπάτησαν στην περιοχή συνοδευόμενοι από τον Πρόεδρο του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Αγίας Τριάδας Συμεών Χούπα.

Στο πλαίσιο της περιοδείας, τα μέλη του Συμβουλίου κατέγραψαν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Αγία Τριάδα, προχώρησαν σε αυτοψία στα υπό εκτέλεση έργα και συνομίλησαν με κατοίκους και επιχειρηματίες της περιοχής.

Υπενθυμίζεται ότι το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης περιλαμβάνει για την Αγία Τριάδα ανάπλαση συνολικής έκτασης 15 στρεμμάτων με πεζόδρομους, δρόμους ήπιας κυκλοφορίας και την ανακατασκευή της φάμπρικας Ανωγειανάκη, με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων με προβλεπόμενη χρηματοδότηση 7.500.000 ευρώ.

Το συγκεκριμένο έργο συνδυάζεται με τις εργασίες ανάπλασης στην οδό Δελημάρκου που βρίσκονται σε εξέλιξη και που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, δίκτυο πεζοδρόμων, εξασφάλιση προσβασιμότητας, υπογειοποίηση δικτύων και κρουνούς πυρασφάλειας. Τα δύο αυτά έργα αναμένεται να αναβαθμίσουν σημαντικά την ιστορική αυτή γειτονία του Ηρακλείου.