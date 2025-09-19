Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Τιμητική εκδήλωση στο Γυμνάσιο Καστελλίου για Παραολυμπιονίκες –”Το σώμα έχει όρια, αλλά η δύναμη της ψυχής όχι”

Μια ξεχωριστή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Γυμνασίου Καστελλίου, με στόχο την αναγνώριση και την επιβράβευση της αξίας των αθλητών που διακρίθηκαν σε παραολυμπιακά αθλήματα.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης που διοργανώθηκε από το Γυμνάσιο Καστελλίου σε συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια Λασιθίου και τον Εκπολιτιστικό Λαογραφικό Σύλλογο Οροπεδίου Λασιθίου, τιμήθηκαν οι παραολυμπιονίκες Μιχάλης Λεμονής (μπότσια /παραολυμπιακό άθλημα ακριβείας και στρατηγικής για άτομα με εγκεφαλική παράλυση ή άλλη σοβαρή κινητική αναπηρία) και Μανώλης Γιακουμάκης (ακόντιο) καθώς και ο Ομοσπονδιακός προπονητής του παραολυμπιακού αθλήματος, μπότσια Ανδρέας Κεραμίδας. Η παρουσία τους αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για όλους, καθώς το μήνυμα που μετέφεραν ήταν δυνατό και διαχρονικό: “Το σώμα έχει όρια, αλλά η δύναμη της ψυχής όχι”.

Εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής Μινώα Πεδιάδας, παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, ο οποίος απένειμε βραβείο στον κ. Μανώλη Γιακουμάκη, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γιώργος Καλογεράκης, οι Αντιδήμαρχοι Καλλιόπη Αποστολογιωργάκη, Μανώλης Κουρλετάκης, Στέφανος Ψυλλάκης, Γιώργος Μελεμενής, η Πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Καστελλίου Μαρία Σκουλούδη και ο δημοτικός σύμβουλος Γιώργος Κουτσαντωνάκης, εκπρόσωποι της εκκλησίας, μαθητές και εκπαιδευτικοί.

Στην εκδήλωση τιμήθηκαν επίσης για τη στήριξη τους, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Γιώργος Πιτσούλης και ο Αντιπεριφερειάρχης Νίκος Συριγωνάκης.

“Οι παραολυμπιονίκες, μας αποδεικνύουν καθημερινά ότι η πραγματική δύναμη δεν βρίσκεται στο σώμα, αλλά στην ψυχή. Με την αφοσίωση, την επιμονή και το πάθος τους για τον αθλητισμό, στέλνουν το μήνυμα πως καμία δυσκολία δεν είναι ανυπέρβλητη. Με το παράδειγμα τους, αποτελούν για όλους και δη για τη νεολαία μας, πρότυπα ζωής, αγωνιστικότητας και μας δείχνουν τον δρόμο της ελπίδας και της αισιοδοξίας», ανέφερε ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου.