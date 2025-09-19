Μαλεβίζι: Εκδήλωση τιμής και μνήμης για τα θύματα εργατικών δυστυχημάτων

Ο Δήμος Μαλεβιζίου σε συνεργασία με τα Εργατικά Κέντρα Κρήτης και Ρόδου και το Σωματείο Οικοδόμων Κρουσώνα και με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, πραγματοποιούν εκδήλωση τιμής και μνήμης για τα θύματα των Εργατικών Δυστυχημάτων.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο μνημείο για τα θύματα των εργατικών δυστυχημάτων, που βρίσκεται στον Αγιο Γεώργιο Κοκκινιάκο στον Κρουσώνα. Ενα μνημείο που αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής στους ανθρώπους που σκοτώθηκαν την ώρα της εργασίας τους