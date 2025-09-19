ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Μαλεβίζι: Εκδήλωση τιμής και μνήμης για τα θύματα εργατικών δυστυχημάτων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμος Μαλεβιζίου σε συνεργασία με τα Εργατικά Κέντρα Κρήτης και Ρόδου και το Σωματείο Οικοδόμων Κρουσώνα και με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, πραγματοποιούν εκδήλωση τιμής και μνήμης για τα θύματα των Εργατικών Δυστυχημάτων.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο μνημείο για τα θύματα των εργατικών δυστυχημάτων, που βρίσκεται στον Αγιο Γεώργιο Κοκκινιάκο στον Κρουσώνα. Ενα μνημείο που αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής στους ανθρώπους που σκοτώθηκαν την ώρα της εργασίας τους

placeholder text
placeholder text

Χανιά: Θύμα ληστείας έπεσε γυναίκα οδηγός ταξί – Ο δράστης την έδεσε και την άφησε στην ερημιά
Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Τιμητική εκδήλωση στο Γυμνάσιο Καστελλίου για Παραολυμπιονίκες –”Το σώμα έχει όρια, αλλά η δύναμη της ψυχής όχι”
